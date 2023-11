Boulanger lance une offre alléchante pour un laptop gaming avec RTX 4070 + Ryzen 7

Avec sa fiche technique, le HP Victus 16-S0001NF offre des prestations solides pour combler les joueurs les plus exigeants. Et, aujourd'hui, les intéressés de cette configuration extrêmement performante économiseront 600 euros grâce à cette promotion chez Boulanger.

Les ordinateurs portables gaming intégrant les récentes cartes graphiques RTX de la série 4000 sont nombreux sur le marché, mais les prix ont vite tendance à grimper, comme sur ce HP Victus 16-S0001NF avec RTX 4070 proposé à 1 799 euros. Heureusement, l’e-commerçant Boulanger fait chuter son prix de 600 euros et le rend plus accessible pour les joueurs et joueuses à la recherche d’une machine puissante à prix doux.

Les atouts du HP Victus 16-S0001NF

Un écran 16″ FHD rafraîchi à 144 Hz

La puissance du combo RTX 4070 + Ryzen 7 7840HS

Accompagnée par 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Au lieu de 1 799 euros, le PC portable HP Victus 16-S0001NF s’affiche actuellement à 1 299 euros sur le site Boulanger, mais en appliquant le code PCBOULANGER, il revient à 1 199 euros.

En alternative, moins chère, le modèle avec une RTX 4060 tombe à 899 euros avec le même code, contre 1 499 euros chez Boulanger.

Un laptop capable de lancer vos jeux en 1440p

Le HP Victus 16-s0010nf est un PC portable capable de répondre aux attentes des gamers les plus exigeants. À l’intérieur, on retrouve la RTX 4070. Avec celle-ci, vous allez pouvoir jouer à n’importe quel jeu en 1440p avec les features activées, à savoir le ray tracing et le DLSS 3. Une configuration satisfaisante pour profiter des titres récents dans d’excellentes conditions. Mais une bonne carte graphique n’est rien sans un bon écran, ici on a droit à une dalle de 16,1 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’affichage est fluide, vous permettant de ne louper aucun détail, notamment dans les jeux types FPS.

Du côté de l’animation, il s’appuie sur une puce AMD Ryzen 7 7840HS (jusqu’à 5,1 GHz en mode boost) avec 16 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, vous pourrez vous adonner vos activités sans trop de ralentissement, et ce, même dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Quant au stockage, il est assuré part à un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système.

De belles finitions

Les PC portables dédiés au gaming sont généralement imposants, mais ici le Victus 16-S0001NF profite d’un format assez compact et nomade, grâce à son poids de 2,3 kg. Il possède un design élégant, épuré et passe-partout avec un boîtier robuste noir et clavier rétroéclairé pour une meilleure visibilité des touches dans toutes les situations d’éclairage.

Au niveau du châssis, on a une connectique complète avec trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI, un lecteur de cartes microSD, sans compter la prise jack 3,5 mm. Vous avez également un port Ethernet pour assurer une connexion Internet stable, ce qui peut être bienvenu pour vos parties en multijoueur. Pour l’autonomie, comptez environ 5 heures en utilisation modérée, c’est peu, mais il ne faut pas en demander plus pour un laptop déployant autant de puissance. La bonne nouvelle, c’est qu’il est compatible avec la charge rapide : 30 minutes suffisent à récupérer 50 % de la batterie.

Le modèle de ce bon plan est équipé d'une carte RTX 4070, mais ce n'est pas le seul laptop gamer performant sur le marché.

