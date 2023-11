Le Roborock Q8 Max aspire et lave, pour un prix canon lors du Single Day

Un robot aspirateur est toujours plus efficace lorsqu'il est aussi capable de nettoyer les sols grâce à une serpillère intégrée. Le très récent Roborock Q8 Max propose justement cette double action. La bonne nouvelle, c'est qu'il est actuellement disponible à un très bon prix chez Aliexpress durant le Single Day : 374 euros au lieu de 599 euros.

Sur le marché des aspirateurs robots, Roborock est une marque de confiance que l’on met souvent en avant dans notre top des meilleurs modèles du moment. Après avoir lancé un excellent Roborock S8 Pro Ultra et un très attrayant Q Revo, la marque a renforcé sa gamme avec les Roborock Q5 Pro et Roborock Q8 Max, disponibles depuis octobre. En ce Single Day, c’est ce dernier modèle qui nous intéresse : non seulement il est capable d’aspirer et de nettoyer efficacement, mais il est en plus accessible à un prix bien plus intéressant qu’à sa sortie.

Les atouts du Roborock Q8 Max

Une cartographie détaillée

Une aspiration puissante

Un nettoyage humide avec 30 niveaux de débit d’eau

Lancé à 599 euros, le Roborock Q8 Max est désormais proposé à 374 euros chez Aliexpress grâce au code promo FR50. La livraison s’effectue depuis un entrepôt français.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Roborock Q8 Max. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Roborock Q8 Max au meilleur prix ?

Un robot qui promet une navigation intelligente

Un aspirateur robot fonctionnera toujours mieux dans votre domicile s’il est capable de cartographier efficacement les espaces. Le Roborock Q8 Max propose heureusement cette fonctionnalité, mais ne se contente pas d’établir des cartes précises des différents niveaux de votre intérieur. En effet, il est apte à établir une cartographie 3D de votre domicile, soit l’assurance d’un rendu bien plus détaillé qu’une cartographie standard. Le résultat peut bien sûr être retrouvé sur l’application de la marque. Tout cela est rendu possible grâce à la technologie de navigation précise LiDAR, qui permet aussi au robot d’éviter les obstacles et de trouver un itinéraire optimal.

Avec de telles capacités, le Roborock Q8 Max est donc prêt à assurer sa mission, qui est bien évidemment d’aspirer les saletés de vos sols, mais pas seulement. Il est également équipé d’un bac à eau et d’une serpillère, qui va lui permettre de peaufiner son nettoyage de manière plus efficace. Notons aussi la présence de deux brosses en caoutchouc, qui capture facilement les poussières et autres débris tout en évitant que les cheveux aspirés ne s’emmêlent.

Une puissance d’aspiration largement suffisante

Le Roborock Q8 Max peut aussi compter sur une puissance d’aspiration plutôt importante de 5 500 Pa. L’aspirateur ne fera qu’une bouchée de toutes les saletés qui jonchent tous les types de sols. Pour ce qui est du nettoyage humide, 30 niveaux de débit d’eau sont disponibles. D’autres fonctionnalités bien pratiques sont par ailleurs proposées par le robot, comme la possibilité de lancer automatiquement le nettoyage d’une pièce précise à l’heure souhaitée. Les assistants vocaux Google Assistant et Siri sont aussi de la partie pour contrôler le robot à la voix.

Concernant son autonomie, le Roborock Q8 Max peut, selon la marque, aspirer jusqu’à 300 mètres carrés en une seule charge. En tout, comptez 3h d’autonomie, ce qui permet de nettoyer de grandes surfaces sans avoir besoin de le recharger à tout bout de champ. Sachez tout de même que ce modèle n’est pas accompagné de sa base d’auto-vidage et de charge, qui est réservée au Q8 Max+.

Ne ratez pas les autres bonnes affaires du Single Day

Le Single Day commence le samedi 11 novembre dès 9h du matin. Techniquement, l’événement est censé ne durer qu’une seule journée, mais attendez-vous à ce que les différents e-commerçants participants prolongent la durée des promotions jusqu’à concorder avec le lancement de la Black Week, qui aura lieu le vendredi 17 novembre prochain.

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant si vous voulez vraiment faire de bonnes affaires :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Single Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.