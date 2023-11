De 2 499 € à 1 099 € : voilà une prodigieuse remise pour le TV QD-OLED 55″ de Samsung

On peut dire que ce bon plan n'y va pas avec le dos de la cuillère pour rendre ce TV haut de gamme de Samsung accessible. Initialement lancé à 2 499 euros, le Samsung QE55S95B avec son écran QD-OLED et sa compatibilité avec le gaming 4K 120 FPS est en ce moment disponible à 1 099 euros !

Les écrans OLED sont réputés être parmi les meilleurs du marché grâce à leurs pixels auto-émissifs capable de gérer leur propre lumière et de conférer un rapport de contraste infini avec des noirs parfaits. Même si cette technologie a su évoluer avec le temps, la luminosité reste son principal point faible, mais Samsung a su palier ce défaut avec un affichage dérivé de l’OLED, le QD-OLED. Et en ce moment, le Samsung QE55S95B qui profite de cette technologie bénéficie d’une réduction de 1 400 euros !

Les atouts du Samsung QE55S95B (2022)

Un écran QD-OLED avec une définition 4K

Une luminosité supérieure à 1 000 cd/m²

Compatible avec le gaming 4K 120 FPS

L’interface Tizen, toujours agréable à parcourir

Lancé à 2 499 euros, le Samsung QE55S95B (2022) est maintenant disponible en promotion à 1 099 euros chez Conforama.

Envie d’une alternative moins chère ? En ce moment, le Samsung TQ55QN85C et son affichage Neo QLED est 1 000 € moins cher, en partie grâce à cette offre de remboursement de 200 euros et au code promo 3DAYS4623. Lancé à 1 799 euros, ce TV est maintenant disponible à 772 euros chez Ubaldi.

Le QD-OLED, le mariage heureux du QLED et de l’OLED

Un écran QD-OLED fonctionne en combinant une dalle OLED avec ses pixels auto-émissifs et un filtre à points quantiques que l’on retrouve généralement dans les TV QLED. Ensemble, ces dalles boostent les couleurs et la luminosité de la dalle OLED, et effectivement, cette dernière peut atteindre un pic de plus de 1 000 cd/m² en mode Filmmaker et la colorimétrie couvre 105 % de l’espace rec709, ce qui est un très bon score. Enfin, cette dalle a la particularité de proposer des angles de vision très ouverts.

Le Samsung QE55S95B est un écran de 55 pouces (138 cm de diagonale) en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels), ce qui permet de profiter d’une image sublime pour tous ses programmes. De plus, ce TV est compatible avec certains traitements d’image tels que Quantum HDR OLED, HDR10+, HDR10+ Gaming et HDR HLG afin d’obtenir une image encore plus immersive. Toutefois, on peut regretter que certains traitements manquent à l’appel tels que DTS et Dolby Vision.

À accompagner d’une PS5 ou d’une Xbox Series X

Il serait dommage de ne pas pouvoir jouer dans des conditions optimales sur un TV doté d’une telle qualité d’affichage, le constructeur sud-coréen l’a ainsi doté de ports HDMI 2.1 afin de le rendre compatible avec le gaming en 4K 120 FPS. On peut lancer des parties sur sa PS5 ou sa Xbox Series X sans modération, d’autant plus que ce téléviseur est compatible VRR et ALLM, c’est-à-dire qu’il synchronise parfaitement la fréquence d’affichage avec la puissance de la console et qu’il réduit la latence au strict nécessaire.

Enfin, à l’instar des autres modèles de Samsung, on retrouve l’interface Tizen pour la partie Smart TV. Il est toujours agréable d’y naviguer pour accéder à ses plateformes de SVOD favorites (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+) et à d’autres services comme GeForce Now pour le gaming ou SmartThings. Si la navigation par télécommande s’évère fastidieuse, le Samsung QE55S95B est compatible avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Bixby.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung QE55S95B (2022).

Afin de comparer le Samsung QE55S95B avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV 4K de 55 pouces du moment.

