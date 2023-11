LG 55C3 : le meilleur TV 4K OLED passe de 2 099 € à 1 090 € avant le Black Friday

La série C des TV OLED LG connaissent un franc succès. La C3 est le dernier modèle en date, et il a fallu attendre l’arrivée du Black Friday pour voir cette référence s’approcher des 1 000 euros, contre 2 099 euros au départ.

Le téléviseur LG C3 vient remplacer la C2, une référence que nous avons d’ailleurs bien appréciée. Cette série reprend les mêmes dalles que les précédentes versions, avec des images tout de même bien plus lumineuses, en plus de profiter d’un traitement bien plus efficace grâce au nouveau processeur de la marque. En récoltant la note de 9/10 à notre test, ce téléviseur est très recommandable, surtout maintenant qu’elle coûte 1 000 euros de moins qu’à son lancement.

Le LG OLED55C3 offre…

Une dalle Oled bien lumineuse

Un processeur pour l’upscaling plus performant

Des fonctions gaming (4K@120 Hz, VRR, ALLM)

L’interface webOS 23 plus rapide

Lancé à 2 099 euros, puis remisé à 1 590 euros, le téléviseur LG OLED C3 de 55 pouces tombe à 1 090 euros sur le site Ubaldi en appliquant le code 20DAYS4623 et l’ODR de 200 euros (valable jusqu’au 16 novembre).

Pourquoi choisir le LG OLED55C3 ?

Le LG C3 a beau copier à l’identique le design de son prédécesseur, la luminosité est fortement améliorée sur ce modèle. Durant notre test, il a atteint un pic de luminosité de 835 cd/m² pour une fenêtre de 10 %, soit une valeur supérieure à celle proposée par le C2 (780 cd/m² dans les mêmes conditions). Il est compatible avec les normes HDR, HDR10 (mais toujours pas HDR10+) ou encore Dolby Vision IQ, qui va se charger d’adapter l’image selon votre environnement, ainsi qu’avec les formats Dolby Atmos et DTS:X.

Le TV C3 a encore plus de puissance à revendre avec son processeur Alpha 9 Gen 6. Il permet d’obtenir une meilleure réactivité dans les ajustements des images, et fait mieux sur la mise à l’échelle des contenus par rapport au modèle C2. Ses 4 entrées HDMI 2.1 autorisent l’affichage en 4K@120fps pour les consoles next-gen. Une bonne nouvelle pour les joueurs et les joueuses qui peuvent profiter des fonctions VRR, ALLM ainsi que la compatibilité FreeSync Premium et G-Sync de Nvidia pour lutter contre les déchirures d’écran.

Enfin, le LG C3 embarque la version de WebOS 23. Elle change d’apparence et intègre des Quick Card, de nouvelles notifications, un mode d’image personnalisé et de nouveaux menus de fonctions raccourcis. Cet OS devient plus simple et bien plus rapide.

Retrouvez notre test sur le TV LG OLED65C3 qui est valable pour la variante en 55 pouces.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de téléviseurs présentant la même diagonale que le LG OLED55C3, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K 55 pouces (OLED, QLED ou LCD) du moment.

