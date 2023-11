L’Asus ROG Ally est une console récente, mais elle ne résiste pas au Black Friday

Sortie il y a à peine un mois, l'Asus ROG Ally Z1 est déjà en promotion durant la Black Friday Week. Proposée à 699 euros en temps normal, on peut la trouver à 599 euros seulement chez la Fnac et Darty.

La tendance gaming de 2023, c’est indéniablement les consoles portables sous Windows. Plusieurs constructeurs s’y sont essayés, dont Asus avec la ROG Ally Z1 et la ROG Ally Z1 Extreme. La première est déjà en promotion à l’occasion de la Black Friday Week : elle est 100 euros moins chère grâce à cette offre.

L’Asus ROG Ally Z1, c’est quoi ?

Une console portable sous Windows 11 ;

Un écran FHD 120 Hz ;

16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Au lieu de 699 euros habituellement, l’Asus ROG Ally Z1 est proposée à 599 euros chez la Fnac et Darty, soit une réduction immédiate de 100 euros durant la Black Week.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Asus ROG Ally Z1. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Asus ROG Ally Z1 au meilleur prix ?

Un superbe écran pour jouer à tous les jeux vidéo disponibles sur Windows

Ce qui dénote l’Asus ROG Ally du Steam Deck, c’est tout d’abord son écran. Il s’agit d’une dalle de 7 pouces IPS LCD avec une définition maximale de 1920 par 1080 pixels. Elle propose d’ailleurs un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, idéal pour les jeux compétitifs. Côté luminosité maximale, la console portable d’Asus atteint les 500 cd/m², ce qui suffit pour y jouer même en extérieur.

Cette console tourne sous Windows 11, ce qui permet de jouer à tous les jeux vidéo disponibles sur ce système d’exploitation. Steam, Epic Games Store, PC Game Pass, Riot Games : tous les jeux disponibles sur ces plateformes peuvent être joués sur la ROG Ally. Asus a néanmoins ajouté une interface maison pour contrôler l’appareil avec la manette et ajouter quelques fonctionnalités (pour gérer les performances, les boutons, etc.). C’est d’ailleurs la meilleure interface qu’on trouve sur le marché des consoles portables sous Windows.

L’Asus ROG Ally Z1, c’est aussi de bonnes performances et une autonomie correcte

Côté performances, la ROG Ally Z1 fait quelques concessions face à sa grande sœur la ROG Ally Z1 Extreme. La console est équipée de l’APU AMD Z1, qui comprend un CPU à 6 cœurs pour 12 threads et la puce est gravée en 4 nm. On trouve également une puce graphique RDNA 3 avec 4 CUs. La ROG Ally Z1 offre enfin 16 Go de RAM et 512 Go de stockage en PCIe Gen 4 pour stocker ses titres. Dans la pratique, on atteint les performances du Steam Deck, ce qui fait de ce dernier un meilleur choix en termes de rapport performances/prix. Sur des jeux très gourmands, on peut jouer à entre 40 et 60 FPS en 720p et pour des titres moins demandeurs, on peut monter à 100 FPS.

C’est surtout une console qu’on utilise pour jouer en 720p sur l’écran directement, bien qu’on puisse la brancher à un écran externe, à l’instar d’une Nintendo Switch. Côté autonomie, comptez deux heures par exemple sur The Witcher 3 en mode 15 W et avec la luminosité réglée à 50%. Quant à la charge, un chargeur USB de 65 W en Power Delivery permet d’atteindre les 40 Wh. L’autonomie est donc meilleure sur la Z1 que sur la Z1 Extreme et c’est normal : la puce est moins puissante, donc moins demandeuse.

Pour en savoir plus sur cette console portable, nous vous invitons à lire notre test de l’Asus ROG Ally Z1.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures consoles portables ? Notre sélection en 2023

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.