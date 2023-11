Le Motorola Razr R40 est vraiment le smartphone pliant le moins cher grâce à cette offre

Le Black Friday, c'est aussi l'occasion d'essayer pour adopter à moindre prix. Pourquoi pas passer au smartphone pliant avec cette offre de chez Boulanger regroupant un Motorola Razr 40 accompagné d'une paire d'écouteurs Bose QC Earburds II pour moins de 700 euros ?

La mode des smartphones pliants a-t-elle pris en 2023 ? Pas si sûr ! La faute à un positionnement prix encore trop haut et à une confusion avec les modèles haut de gamme plus classique qui proposent de meilleures performances, en particulier sur le volet photo/vidéo. En revanche, il est possible de trouver des modèles moins cher et, tout à fait envisageables, et pas forcément ceux auxquels on s’attend. C’est le cas, par exemple, du Motorola Razr 40 qui se retrouve à 200 euros de réduction, le tout accompagné d’une paire de Bose QC Earbuds II offerte.

Le Motorola Razr 40, c’est quoi ?

Un smartphone pliant et compact avec un bel écran OLED de 6,9 pouces

La partie logicielle qui fait le job, surtout sur l’écran externe

Une charge plutôt rapide pour ce type de smartphone

Au lieu de 899 euros à son lancement, le Motorola Razr 40 accompagné d’une paire de Bose QC Earbuds II via une ODR est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 699 euros chez Boulanger. On le trouve au même prix chez Darty, la Fnac, et même sur le site Lenovo.

Une conception enfin au niveau

Si le Razr 2022 avait déçu sur son design, mais il faut reconnaître que Motorola s’est extrêmement bien rattrapé avec le Razr 40. Cela se constate d’emblée sur les bordures autour de l’écran interne : elles sont bien plus fines. L’écran peut se plier entièrement et se déplier à 180 degrés, ce qui est excellent. Les finitions aussi sont très bonnes, y compris au niveau du cuir végétal au dos. En plus de cela, semble déjà bien plus protégée par les poussières et l’eau puisque l’écran ne peut plus se soulever au niveau de la pliure. Sur les dimensions, le Razr 40 mesure 73,95 par 170,82 par 7,35 mm en position dépliée. Replié, il ne fait « que » 88,24 mm de haut, mais 15,8 mm d’épaisseur. C’est épais certes, mais pour diviser par deux sa hauteur

Le Razr 40 est doté un écran interne OLED de 6,9 pouces avec une définition Full HD+ (2640 par 1080 pixels), soit une résolution de 413 ppp. Ce qui donne un format allongé de 22:9 assez rare, dont l’écran couvre 85,5 % du corps. L’écran externe quant à lui est réussi. Avec les widgets et les paramètres que l’on peut modifier, cet écran externe s’apparente presque à une montre connectée. Finalement, on a presque affaire à un accessoire dans le smartphone, ce qui est très appréciable et moins encombrant qu’un véritable écran externe comme sur les Flip de Samsung ou celui de Oppo.

Une fiche technique modeste, mais qui fait le job

Le SoC choisi pour ce Motorola Razr 40 semble un peu limité : il s’agit du Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm, dédié au milieu de gamme et sorti l’année dernière. Une puce couplée à 8 Go de RAM. Dans la pratique, utiliser le smartphone ne pose aucun souci au niveau de ses performances : les animations sont fluides, les applications se lancent rapidement et on ne constate pas de réel ralentissement. Côté photo, Bien que les couleurs soient bonnes, le Razr 40 fait le nécessaire même s’il manque un peu trop de piqué sur les clichés ainsi qu’un téléobjectif.

Enfin, côté autonomie, le smartphone tient une journée, mais pas plus. Heureusement la recharge rapide de 30 W fait le job et permet de recharger le smartphone entièrement en moins d’une heure.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Motorola Razr 40.

Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir d’autres références du même type avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones pliant en 2023.

