Ce TV géant en 75 pouces de chez LG est à moins de 700 € pendant la Black Friday Week

Vous hésitez entre une TV et un vidéoprojecteur chez vous ? Et si vous optiez pour cette TV LED de 75 pouces de chez LG plutôt que de dépenser une fortune dans une salle de cinema ? Surtout qu'à 699 euros en pleine Black Friday Week sur Amazon, il y a de quoi réfléchir.

Plus connu pour ses fameux TV OLED, le constructeur coréen LG continue tout de même de miser sur les dalles LED plus classiques, notamment dans les gammes plus modestes en termes de prix, mais toujours avec la qualité et le sérieux de la marque. Cette fois-ci, il est question d’un modèle géant de 75 pouces (LG 75UQ8100) qui se retrouve à son meilleur prix pendant le Prime d’Amazon en passant sous la barre des 700 euros.

Ce qu’il faut retenir du TV LG 75UQ8100

Une dalle LED UHD de 75 pouces (190,5 cm de diagonale)

Compatible HDR10, HDR HLG et HDR10 Pro)

L’interface WebOS

Au lieu de 1 399 euros à son lancement puis remisé à 899 euros sur Amazon, le TV LG 75UQ8100 est actuellement en promotion à 699 euros pendant la Black Week.

Ce n’est pas de l’OLED, mais au moins c’est grand

Ce TV LED classique de chez LG propose un excellent rapport qualité-prix, principalement dû au fait qu’une dalle de 75 pouces est assez dur à trouver à ce prix chez les grands constructeurs. Ce téléviseur prend tout de même un aspect premium avec un cadre fin et un système de pieds latéraux pour adapter ce grand écran sur un grand meuble de salon. De plus, il ne manque pas d’élégance avec un design moderne arborant des bordures quasi inexistantes.

Le LG 75UQ8100 profite bien évidemment de la 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), mais également des compatibilités avec les normes HDR10, HDR10 Pro, HLG mais pas de Dolby Vision. La partie son est plus modeste avec 2 simples hauts parleurs de 10 watts malgré une compatibilité DTS-HD.

Un téléviseur pensé pour les grands salons

La dalle n’est pas directement adressée aux fans de cinéma ou aux joueurs. Elle mise avant tout sur la taille et la polyvalence pour contenter les moins exigeants malgré la qualité d’affichage. Elle est, en effet, limitée à 60 Hz et dispose seulement de ports HDMI 2.0. Malgré tout, elle dispose quand même du processeur Alpha 5 Gen 5 AI 4K de chez LG qui est chargé d’appliquer différents traitements aux signaux vidéo et audio pour améliorer le rendu final de l’image. Une bonne manière d’afficher des signaux HD en bonne qualité sur un écran aussi grand.

L’interface WebOS est toujours aussi simple et fluide, en mettant davantage en avant des films et des séries tendance en fonction de vos goûts et des services auxquels vous êtes abonnés. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même les fonctionnalités Google Assistant et Alexa pour le contrôle vocal via la télécommande.

