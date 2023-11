Excellent prix pour ce kit de démarrage Philips Hue après -45 % lors du Black Friday Week

Voilà un pack qui pourrait bien vous aider à entamer une installation domotique à prix réduit. Il comprend trois ampoules connectées, un pont de connexion, le tout pour moins de 100 euros au lieu de 179 euros de base.

Il est plus raisonnable d’attendre le Black Friday pour acheter des packs Philips Hue. Ça tombe bien, aujourd’hui les deux conditions sont réunies : on trouve un pack comprenant 3 ampoules et un pont de connexion à moins de 100 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du Pack Philips Hue

Un kit complet et facile à installer

Contenant trois ampoules connectées + pont de connexion

L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

Avec un prix barré à 179,99 euros, le pack Philips Hue comprenant 3 ampoules (White & Color) et un bridge est désormais proposé à 99,99 euros sur le site Rue du Commerce.

Pourquoi choisir ce pack Philips Hue ?

Dans ce pack, vous retrouverez trois ampoules connectées White & Color Ambiance E27 qui s’illuminent dans pas moins de 16 millions de nuances colorées pour créer une ambiance personnalisée et harmonieuse dans votre salon. Tout ce passe sur l’application, dans laquelle vous pourrez aussi bien programmer l’allumage ou l’extinction des lumières connectées, ou même simuler une présence en les allumant même lorsque vous n’êtes pas chez vous. Les assistants Google Assistant, Amazon Alexa et Siri seront de la partie pour vous faciliter la tâche et contrôler vos lumières à la voix.

Si vous hésitez encore à franchir le pas, sachez que le constructeur assure une installation simple. Pour installer les trois ampoules, il suffit de connecter le pont de connexion — inclus dans ce pack — à une prise secteur. Ce pont est indispensable pour bénéficier d’une longue portée, car les ampoules Philips Hue utilisent le protocole Zigbee, et non le Wi-Fi. Cette solution est d’ailleurs moins gourmande en énergie. Le pont devra être connecté à votre box Internet : les ampoules seront aussitôt prêtes à s’illuminer après cela.

Lire aussi

Les meilleures ampoules connectées à choisir pour illuminer votre intérieur

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.