Le meilleur vélo électrique qu’on a testé est à prix cassé pour le Black Friday

Après l'hiver qui arrive, viendra le printemps, et l'été ! L'occasion parfaite pour se remettre en selle. Et pour gravir les montées et aller (un peu) plus vite, le vélo électrique, c'est le compromis parfait. Problème : ça peut coûter cher. La Black Friday Week est là, avec une offre pour l'iWeech 24" S, dont le prix passe de 2 950 euros à seulement 2 359 euros.

Le vélo électrique iWeech 24″ S, c’est quoi ?

Une autonomie de 80 km ;

Un vélo 100% automatique ;

Une puissance de 250 W ;

Un cadre en aluminium.

Si Darty indique un prix barré de 3499 euros, le vrai prix barré est de 2950 euros si l’on en croit le site du constructeur. Ce qui fait que l’iWeech 24″ S passe de 2950 euros à 2359 euros chez Darty durant la Black Friday Week. En plus de cette promotion, sachez que des primes à l’achat d’un vélo électrique existent.

Un vélo électrique tout automatique

La marque iWeech vend ce modèle comme un vélo électrique 100% automatique. L’idée est de faciliter son utilisation. C’est pour ça qu’il n’y a pas de clé, de bouton ou d’écran pour le démarrer. C’est d’ailleurs un vélo dit monovitesse : pas besoin de les passer, il n’y en a pas. C’est le moteur qui fait tout le travail, si vous l’accompagnez au moins un peu à la force de vos jambes. C’est d’ailleurs cette dernière qui va déterminer à quel point le moteur va tourner, pour vous soulager. Le système intelligent d’iWeech analyse tous les dixièmes de seconde à quel point vous appuyer pour adapter le niveau de puissance.

L’autre marque d’« intelligence » de l’iWeech 24″ S, c’est sa gestion de la batterie. Par exemple, si vous rentrez une destination dans l’application compagnon, cette dernière va connaître le niveau de batterie restante du vélo ainsi que les kilomètres à parcourir. S’il ne reste pas assez de batterie, le système va diminuer l’assistance sur les portions les plus faciles pour garder la puissance dans les montées et ainsi avoir de la batterie jusqu’à la fin du trajet.

Le moteur intégré offre une puissance nominale de 250 W. De quoi passer de 0 à 25 km/h en 4 secondes seulement : c’est un peu une supercar avec des pédales sur les côtés et un guidon à la place du volant (avec un empattement de 54 cm). Quant au couple disponible, il est de 90 Nm.

Ce qu’a à offrir l’iWeech 24″ S

Autre avantage de ce modèle : son autonomie. En théorie à pleine puissance, elle est de 70 km et peut aller jusqu’à 165 km si on limite l’usage du moteur. iWeech indique que l’endurance est plutôt autour des 80 km. Pour la charge, comptez trois heures et demie pour un cycle complet. Quant au poids, il est de 18,5 kg : pas ce qui existe de plus léger (bien que le cadre soit en aluminium), mais d’autres constructeurs font plus lourd. Et sans la batterie, l’iWeech 24″ S affiche 15,5 kg sur la balance. Et pour plus de compacité, la potence est rotative, simplement en activant un mécanisme. Même chose pour les pédales qui peuvent se plier.

Pour les utilisateurs hardcore, c’est aussi l’application iWeech qui pourra vous contenter. Elle permet de mesurer tous les trajets que vous faites : dénivelé, tracé GPS, statistiques des kilomètres parcourus, etc. De quoi encourager tout un chacun à utiliser au maximum son vélo, pour éviter les déplacements plus polluants.

On trouve un système antivol fourni avec ce vélo électrique. Il permet de verrouiller le vélo via un tag NFC ou l’application mobile, qui bloque le moteur et la batterie. En cas de détection de mouvement, une alarme de 90 dB peut se déclencher et vous pouvez recevoir une notification de SMS. Enfin, le suivi GPS est de mise pour suivre la géolocalisation du vélo en temps réel.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test de l’Iweech.

