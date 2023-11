Le nouveau Realme 11 Pro profite déjà d’une baisse de 100 € durant la Black Friday Week

Pendant la Black Friday Week, même les smartphones pas chers le deviennent encore moins. Ainsi, Xiaomi, Samsung et Realme voient leurs modèles d'entrée et du milieu de gamme proposés à des prix sacrifiés, et même le Realme 11 Pro sorti en septembre de cette année affiche un tarif très attractif. Au lieu de son prix de départ de 379,99 euros, ce smartphone équilibré est à 279,99 euros chez Amazon.

TV, SSD, consoles de jeu, écrans PC, composants, casques et écouteurs sans fil, sans compter les smartphones. Tous les produits high-tech voient leur prix passer à la moulinette durant cette Black Friday Week et même les nouveautés n’échappent pas à la frénésie des promotions. Par exemple, ce nouveau smartphone Realme 11 Pro commercialisé à la rentrée voit déjà son prix s’effondrer avec une réduction de 100 euros chez Amazon, passant ainsi sous la barre des 300 euros.

Le Realme 11 Pro 5G en quelques points

Un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Un appareil photo avec capteur principal de 100 Mpx

Une batterie de 5000 mAh avec recharge de 67 W

Au lieu de 379,99 euros habituellement, le Realme 11 Pro 5G est maintenant disponible en promotion à 279,99 euros chez Amazon.

Un capteur de 100 Mpx sur ce smartphone à moins de 300 € !

La première fois que l’on a le Realme 11 Pro dans les mains, on peut être frappé par la qualité de ses finitions. Certes, le dos reste en plastique mais la texture légèrement rugueuse empêche les traces de doigt de s’accrocher. En revanche, cela reste un smartphone pas cher et on ne trouve aucune certification IP. Pour ce qui est de l’écran de 6,7 pouces, le constructeur chinois a fait le choix d’une dalle AMOLED incurvée en définition Full HD+ (2 412 x 1080 pixels) et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Avec son nouveau smartphone, Realme mise beaucoup sur le volet photo avec un capteur principal ProLight OIS de 100 Mpx (f/1,75) capable de filmer jusqu’en 4K 30 i/s, suivi d’un capteur portrait de 2 Mpx (f/2,4) plus anecdotique et d’un capteur frontal de 16 Mpx (f/2,45). Dommage qu’un ultra grand-angle ne réponde pas présent. Tout repose donc sur le capteur principal, et ce n’est même pas un grand-angle… Toutefois, il se débrouille bien lorsque les bonnes conditions de luminosité sont réunies, la colorimétrie est maîtrisée et le traitement logiciel permet d’avoir de bons résultats.

Des performances assurées par un SoC Mediatek

Concernant les performances, le Realme 11 Pro tourne avec un SoC de MediaTek, un Dimensity 7050 qui le rend compatible avec la 5G. Il est assisté par 8 Go de RAM extensible virtuellement jusqu’à 12 Go, la configuration est complétée ici par un espace de stockage de 128 Go. Avec ce processeur, le Realme 11 Pro s’en sort bien au niveau de la navigation et du multitâche, faire tourner des jeux avec une bonne fluidité est également possible à condition de ne pas être exigeant sur les graphismes.

Enfin, le Realme 11 Pro embarque une grande batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge SuperVOOC de 67 W. Selon le constructeur chinois, l’autonomie en lecture vidéo s’élève à 19 heures, on peut donc compter sur une durée entre une journée et une journée et demie avant de devoir recharger ce smartphone. Mais le plus impressionnant ici reste la vitesse de recharge qui permettrait à la batterie de récupérer 50 % de sa capacité en 18 minutes selon Realme.

