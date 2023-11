Sony Pulse 3D : le casque officiel de la PS5 est à un prix jamais vu pour la Black Friday Week

Avec la PlayStation 5, Sony emmène les gamers vers des sommets jamais atteints en matière d'immersion, que ce soit par le sens du toucher avec la manette DualSense ou l'audio immersif avec la technologie Tempest 3D. Le casque officiel de la console next-gen de Sony fait d'ailleurs partie des quelques modèles compatibles et il est en promotion pendant le Black Friday avec son prix qui chute de 99,99 euros à 77,99 euros chez Cdiscount.

La PlayStation 5 fut l’occasion pour Sony de mettre en avant plusieurs avancées inédites dans le monde du gaming. La console elle-même met en avant le jeu natif en 4K 60 FPS tandis que les manettes DualSense faisaient sensation avec le retour haptique et les gâchettes adaptatives. Mais on oublie trop souvent de citer l’introduction de Tempest 3D qui est une autre technologie immersive à laquelle le PlayStation Pulse 3D en promotion chez Cdiscount pendant la Black Friday Week est compatible.

Le PlayStation Pulse 3D en quelques mots

Un casque stylé aux couleurs de la PS5

Un rendu immersif avec Tempest 3D

Pas de micro physique

Au lieu de 99,99 euros habituellement, le PlayStation Pulse 3D est maintenant disponible en promotion à 77,99 euros chez Cdiscount.

Un casque spécialement conçu pour la PS5

Avec ce design un poil futuriste et cette livrée blanche et noire, il est évident que le PlayStation Pulse 3D est le casque officiel de la PlayStation 5 tant son style est assorti avec celui de la console. On peut toutefois s’étonner de certains choix de Sony quant à sa conception, premièrement, l’arceau n’est pas réglable, c’est la bande en silicone noir en-dessous qui s’adapte à la morphologie de la tête. Ensuite, les oreillettes sont trop rondes et peuvent ne pas englober entièrement les grandes oreilles. Enfin, les finitions en plastique manquent d’attrait.

Le PlayStation Pulse 3D s’appareille à la PS5, à la PS4 et au PSVR, à l’aide d’un dongle pour profiter d’une connexion sans-fil à 2,4 GHz, et grâce à un adaptateur fourni, il est également possible de l’utiliser en sans-fil avec un PC Windows ou un Mac. Étant donné qu’il s’agit d’un casque gaming, il n’y a pas de NFC pour l’appairage, d’application pour des réglages supplémentaires ou de réduction de bruit active. Niveau autonomie, ce n’est pas brillant, Sony annonce seulement 12 heures, ce qui est clairement dans la fourchette basse du marché.

Des performances plutôt basiques

Pour délivrer ses performances sonores, le PlayStation Pulse 3D compte sur des transducteurs de 40 mm qui diffusent un son clair, équilibré et sans latence grâce à la connexion sans-fil haute fréquence. Mais tout l’intérêt de ce casque gamer réside dans la technologie audio exclusive de Sony, Tempest 3D AudioTech. Celle-ci délivre un effet surround qui donne l’impression que le son jaillit de tous les côtés et permet ainsi de mieux s’immerger dans son jeu. Mais restons sur terre, le Pulse 3D reste un casque lancé à 99 € et même si le résultat est agréable, des références haut de gamme font beaucoup mieux en termes de spatialisation sonore.

Enfin, Sony a ici fait le choix de micros discrets, ceux-ci sont intégrés dans le casque et évitent d’avoir à le manipuler constamment comme s’il s’agissait d’un micro-perche. Même s’ils ne pointent pas à l’extérieur des oreillettes, ces micros permettent une communication limpide grâce à l’atténuation des bruits de fond. De plus, une commande permet de régler l’équilibre entre le son du micro et celui du jeu, ce qui est utile lors des parties multijoueurs.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le PlayStation Pulse 3D.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.