Le prix du balai aspirateur Dyson Omni-Glide dégringole sous l’effet du Black Friday (-40 %)

Le balai aspirateur Dyson Omni-Glide est une valeur sûre de la marque, avec sa brosse omnidirectionnelle qui rend ce modèle encore plus maniable. Si cette référence vous fait de l'œil, sachez que Cdiscount la propose à 239 euros pendant le Black Friday au lieu de 399 euros.

Maniables et puissants, les aspirateurs balais conçus par Dyson sont d’excellentes solutions pour celles et ceux qui souhaitent se débarrasser facilement de la corvée d’aspiration des sols en un rien de temps. Évidemment, la qualité a un prix et les produits proposés par la marque britannique ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Il est heureusement possible de dénicher des références moins chères parmi les gammes du constructeur, à l’image du Dyson Omni-Glide, un peu différent de ses congénères avec sa tête d’aspiration omnidirectionnelle et l’absence de gâchette. La bonne nouvelle, c’est que pendant le Black Friday, on peut le trouver avec 40 % de réduction.

Les points forts du Dyson Omni-Glide

Très maniable avec sa brosse omnidirectionnelle

Des accessoires pour peaufiner le ménage

Un vidage plus hygiénique

D’abord proposé à 399 euros, le Dyson Omni-Glide est désormais affiché à 239 euros chez Cdiscount.

Un modèle bien différent des autres Dyson

Le Dyson Omni-Glide vous paraît peut-être différent des autres aspirateurs balais de la marque, et vous avez raison de penser ainsi. Tout d’abord, on remarque qu’il n’est pas équipé de la poignée traditionnelle munie de l’habituelle gâchette à actionner pour démarrer l’aspiration et à relâcher pour l’arrêter. À la place, on a droit à un simple bouton, qui permet ainsi de changer facilement de main sans que l’aspiration ne s’arrête entre temps. Certains pourraient toutefois trouver le haut du balai difficile à tenir en raison de son épaisseur, mais retenez que cette conception le rend aussi très maniable.

Cette maniabilité est non seulement favorisée par son poids plume de 1,9 kg, mais elle est avant tout assurée par la brosse à rouleau doux Fluffy, qui est omnidirectionnelle. Elle est surmontée d’un conduit articulé et embarque quatre roulettes pivotant à 360°, ce qui permet au balai de contourner des obstacles de manière bien plus fluide et de se déplacer vers l’avant, sur les côtés et en arrière très facilement. Notez aussi que le conduit articulé ainsi que l’absence de poignée volumineuse permet au Dyson Omni-Glide d’être utilisé à ras du sol pour aspirer sous des meubles, sans devoir se contorsionner, donc.

Des accessoires pratiques

Pour assurer sa tâche, le Dyson Omni-Glide peut compter sur une batterie d’accessoires qui lui permettront de ne faire qu’une bouchée des saletés sur le sol. On compte bien sûr la fameuse brosse ominidirectionnelle Fluffy, qui intègre deux rouleaux motorisés capables de capturer des débris larges ou plus fins sur tous les types de sol. Une mini-brosse motorisée pour éliminer les saletés incrustées et les poils et un accessoire combiné pour aspirer dans les endroits étroits ou en hauteur complètent le tout. Concernant la puissance de l’Omni-Glide en elle-même, son moteur est capable d’effectuer 105 000 tours par minute et d’assurer une puissance de 50 AW. C’est certes moins que d’autres modèles plus premiums de la marque, mais cela suffira amplement à faire le net chez soi.

Enfin, concernant son autonomie, le Dyson Omni-Glide ne tient que 20 minutes sur une seule charge avec le mode Eco, ce qui est vraiment peu si vous avez un grand espace à aspirer. Pour ce qui est de son vidage, celui-ci est particulièrement hygiénique grâce à un mécanisme d’éjection qui évite de se salir les mains.

