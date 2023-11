Ce laptop gaming (i5 13e Gen + RTX 4060) est une excellente affaire du Black Friday

Les prix côté Laptop gaming sont aussi en baisse pendant cette Black Friday Week et certains modèles se démarquent comme ce HP Victus 16 équipé d'une belle configuration à 899 euros au lieu de 1299 euros habituellement.

Aux côtés des marques gaming de chez Asus, MSI, Acer ou Lenovo, HP fait aussi son trou avec sa gamme de PC portable Omen et Victus. C’est cette dernière qui nous intéresse ici avec un modèle Victus 16 équipé d’un CPU Intel i5 de dernière génération accompagné d’une RTX 4060. De quoi faire saliver les gamers, d’autant plus que son prix tombe à moins de 900 euros pendant la Black Friday Week chez Cdiscount.

Les principales caractéristiques du HP Victus 16

Le processeur Intel i5-13500H de dernière génération

Un RTX 4060 + 512 Go de SSD + 16 Go de RAM

Un écran 16 pouces IPS Full HD à 144Hz

Vendu aux alentours de 1 299 euros, le HP Victus 16-r0024nf actuellement remisé à 899 euros chez Cdiscount pendant la Black Friday Week.

Un laptop au design élégant et qui fait les bons choix

Pour son Victus 16, HP a fait le choix de la sobriété en termes de design. En dehors du clavier rétroéclairé, ce laptop ne propose pas de features esthétiques purement gaming et superflue même s’il a tout de la machine de guerre. On a, par exemple, le droit à un écran de 16 pouces Full HD (1 920 x 1 080) de type IPS et rafraichis à 144Hz avec un aspect mat et antireflet.

En matière de connectique, ce laptop fait est pourtant très bien fournie puisque l’on y retrouve 3 ports USB 3.2, un port USB-C 3.2, un port HDMI 2.1 et une prise casque. Dommage cependant que la recharge se fasse uniquement via un bloc classique et non pas via le Post USB-C comme sur les Ultrabook moderne. Le tout est imbriqué dans 2,3 kg sur la balance, ce qui n’est pas si mal compte tenu de sa configuration. Notez tout de même que ce laptop est proposé sans aucun système d’exploitation, il faudra donc y installer vous-même un Windows ou un Linus pour pouvoir l’utiliser pleinement.

Une configuration solide dans un châssis fin

C’est dans ses entrailles que le Vitus 16 se montre un peu plus généreux avec la présence d’un processeur Intel Core i5-13500H de dernière génération épaulé par 16 Go de mémoire vive ainsi qu’un SSD NVMe de 512 Go. Il renferme également une RTX 4060 parfaite pour jouer à des jeux en 1080p en Ultra, voire 1440p via un écran externe, tout en activant de multiples fonctionnalités comme le ray-tracing ou le DLSS.

Du côté de la batterie, elle est de 4 cellules fonctionnant à 70 Wh, ce qui peut le faire tenir entre 5 et 7 h en utilisation normale et de 2 à 3 h en mode jeu.

