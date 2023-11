Le Black Friday permet d’économiser 50 % sur ce kit Philips Hue avec deux ampoules et un pont Hue

Le Black Friday, c'est aujourd'hui ! Alors que la Black Week a vu déferler une vague de promotions sur tous les segments de la high-tech, les bonnes affaires pullulent encore plus en ce "vendredi noir" et à l'ordre du jour, on peut trouver ce kit de démarrage complet Philips Hue disponible à 114,99 euros au lieu de son prix de départ de 229,99 euros.

On ne présente plus Philips Hue, le spécialiste des éclairages intelligents avec ses ampoules et lampes colorées et connectées. Pour les personnes qui n’ont jamais touché à ce type d’éclairage mais qui voudraient s’y essayer, il existe plusieurs kits de démarrage dont celui-ci en promotion pendant le Black Friday. Chez Rakuten, cet ensemble comprenant deux ampoules White & Color, un pont Hue, un interrupteur connecté et une barre lumineuse est à moitié prix !

Le pack découverte Philips Hue, qu’est-ce ?

Un kit complet avec deux ampoules, une barre lumineuse et un interrupteur connecté

Un pont Hue qui débloque des fonctionnalités supplémentaires

Le protocole ZigBee, moins énergivore que le Wi-Fi

Au lieu de 229,99 euros habituellement, le pack découverte Philips Hue est maintenant disponible en promotion à 114,99 euros chez Rakuten avec le code promo BLACK15.

Philips Hue, pionnier des éclairages connectés

Depuis 2012, Philips Hue propose plusieurs éclairages intelligents, de la simple ampoule à la lampe portative en passant par les appliques murales, tous connectés et capable de diffuser une lumière colorée. Dans ce kit de démarrage complet, on trouve deux ampoules White & Color, une barre lumineuse Philips Hue Play, un interrupteur connecté et un pont Hue qui est en quelques sorte le cerveau de l’écosystème Philips Hue. Grâce à ce dernier, il est notamment possible de contrôler jusqu’à 50 éclairages Philips Hue.

Les éclairages connectés Philips Hue peuvent être appareillés à un réseau Wi-Fi afin d’être contrôlés à distance via un smartphone, sur l’application du constructeur. Mais il est plus avantageux d’utiliser un pont Hue, non seulement ce dispositif permet de contrôler plus d’éclairages, son protocole de connexion ZigBee est aussi moins énergivore que le Wi-Fi et il permet d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires telles que la mise en place de routines d’allumage et d’extinction.

Pour illuminer les fêtes de fin d’année du bout des doigts

Les ampoules et la barre lumineuse de ce pack diffusent une lumière dont il est possible de personnaliser l’intensité et la couleur afin de faire varier les ambiances. La manipulation s’effectue directement sur l’application ou avec l’interrupteur connecté dont on peut se servir comme une télécommande. Choisir une lumière froide pour une ambiance studieuse ou chaude et colorée pour une atmosphère plus relaxante se fait du bout des doigts, ou à la voix étant donné qu’il est possible d’associer les assistants vocaux Alexa et Google Assistant à cet écosystème.

Il existe une multitude de manière de s’éclairer et d’utiliser son écosystème d’éclairages connectés. Par exemple, on peut créer une routine d’éclairage lorsque l’on est loin de chez soi et ainsi simuler une présence humaine, cela pourrait réduire les risques de cambriolage. On peut également associer ces ampoules avec un détecteur de mouvements afin qu’elles s’allument automatiquement lorsque l’on rentre tard, ce qui évite de chercher l’interrupteur à tâtons. Enfin, la barre lumineuse peut servir de lampe de chevet ou créer un effet Ambilight en étant placée derrière un TV.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée de prolongations sur les promotions.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.