Ce VTC électrique Moustache, idéal pour la ville et les randonnées, est à -30 % en reconditionné

Le Moustache Samedi 27 Xroad 1 est un VTC électrique taillé aussi bien pour les trajets domicile-travail en ville que pour les sorties loisirs du week-end. Un modèle polyvalent et surtout robuste que l'on peut actuellement trouver, en reconditionné, à 2 299 euros chez Upway au lieu de 3 299 euros.

La marque vosgienne Moustache est devenue, au fil du temps, l’une des marques françaises incontournables sur le marché des vélos électriques. Chacun de ses VAE est d’ailleurs nommé d’après un jour de la semaine pour donner une indication sur le type d’usage qui peut en être fait. Les « Samedi » sont par exemple des vélos davantage tournés vers les loisirs du week-end, même s’ils peuvent aussi être enfourchés en ville, bien sûr. Le modèle Samedi 27 Xroad 1 Open est celui qui nous intéresse aujourd’hui, car non seulement ce VTC délivre une belle puissance, mais il est aussi bien moins cher en reconditionné grâce à une réduction de 1 000 euros.

Le Moustache Samedi 27 Xroad 1 Open en bref

Un vélo pour les déplacements en ville et pour les randonnées

Un moteur puissant

Une bonne autonomie

D’abord affiché à 3 299 euros, le vélo électrique Samedi 27 Xroad 1 Open est désormais proposé à 2 299 euros chez Upway. Ce modèle reconditionné présente quelques rayures superficielles sur le cadre et les composants, mais rien de bien méchant. Vous ferez en plus un geste pour la planète en n’optant pas pour du neuf.

Pour rouler aussi bien en ville qu’à la campagne

Le Samedi 27 Xroad 1 Open est présenté comme un VTC électrique qui peut aussi bien rouler en ville qu’en forêt ou sur des chemins de randonnée. `Sa suspension avant, sa géométrie qui favorise une position du corps semi-active et ses pneus Hutchinson mixtes de 27,5 pouces – un diamètre de base pour un VTC qui offre un bon compromis vitesse/inertie – seront bien pratiques pour les sorties loisirs sur des terrains un peu moins réguliers, tandis que pour les trajets urbains, on pourra compter sur un équipement complet : garde-boue, porte-bagages et carter de chaîne sont au programme.

Ce VTC électrique présente par ailleurs un cadre ouvert, bien plus pratique à enjamber. De même, ce cadre n’impose pas de faire un grand écart pour descendre du vélo, ce qui est le cas avec les cadres fermés. Notez également que ce vélo est proposé en taille M : il est donc plus adapté aux personnes mesurant entre 1,59 m et 1,76 m. Concernant la taille de l’engin, on est loin du poids plume avec 23 kg sur la balance, mais ce n’est pas vraiment une surprise.

Puissance et endurance, que demander de plus ?

Que vous décidiez de partir en randonnée ou de vous rendre au travail en ville, le moteur Bosch Active Line Samedi 27 Xroad 1 Open sera capable de délivrer un couple de 50 Nm. De quoi atteindre sans problème la vitesse maximale légale des 25 km/h, de même que grimper des pentes. On a aussi droit à un système de transmission à chaîne, associé à un dérailleur classique de la marque Shimano, qui est autant taillé pour la ville que le tout-chemin.

Enfin, côté endurance, le Samedi 27 Xroad 1 Open embarque une batterie de 400 Wh qui alloue environ 80 km d’autonomie. Un bon score qui nous évite de passer trop souvent par la case recharge, si les trajets sont en majorité courts bien sûr. En revanche, sachez que cette distance de 80 km variera en fonction de l’état de la route, des conditions météo ou encore du poids de l’utilisateur, comme d’habitude.

Si vous souhaitez découvrir de nouvelles références et les comparer avec le modèle de Moustache, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vélos électriques du moment.

