FreeBuds 5i : 75 €, c’est le super prix des meilleurs écouteurs sans fil avec ANC abordables de Huawei

Si vous souhaitez profiter d'une bonne réduction de bruit active, sans pour autant payer le prix fort, les Huawei FreeBuds 5i sont une très bonne option. Si ces derniers ont été lancés à un prix plutôt contenu, ils sont actuellement encore moins chers sur Amazon : on peut les trouver à 74,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Celles et ceux qui ne peuvent pas se permettre de dépenser une fortune pour des écouteurs sans fil efficaces pourront se tourner vers la série baptisée « i » de Huawei. Les FreeBuds 5i, qui ont succédé aux très bons FreeBuds 4i, font partie des meilleurs représentants de cette gamme : pour un prix contenu, ils proposent non seulement une bonne réduction de bruit active, mais également une signature sonore soignée. La bonne nouvelle, c’est que les FreeBuds 5i sont encore moins chers que d’habitude grâce à une réduction de 25 euros.

Les points essentiels des Huawei FreeBuds 5i

Une qualité sonore agréable

Une bonne réduction de bruit active

La présence du Bluetooth multipoint

D’abord affichés à 99,99 euros, les écouteurs sans fil Huawei FreeBuds 5i sont désormais proposés à 74,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Huawei FreeBuds 5i. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Huawei FreeBuds 5i au meilleur prix ?

Une réduction de bruit active plutôt efficace

Les Huawei FreeBuds 5i marquent tout d’abord des points grâce à leur légèreté : avec 4,9 g sur la balance pour chaque écouteur, autant dire que le confort n’a pas été négligé par la marque et qu’ils pourront être portés plusieurs heures sans ressentir de gêne. Et ce, même avec les embouts en silicone fournis, disponibles en trois tailles, ce qui permet de choisir ceux qui sont les plus adaptés à nos pavillons auditifs. Outre le fait qu’ils permettent aux écouteurs de ne pas bouger de nos oreilles, les embouts de ces intra-auriculaires permettent aussi de profiter d’une réduction de bruit active encore plus efficace grâce à l’isolation passive ainsi obtenue.

Nous avons justement testé cette réduction de bruit. Lors de notre essai, nous avons remarqué une bonne gestion des bruits de fond constants. Concernant les sons plus ponctuels, comme les touches d’un clavier dans un open space, le résultat est malheureusement moins bon. Gardez en tête que la réduction de bruit est globalement très convenable, surtout pour ce prix. Notez aussi que trois niveaux de réduction de bruit sont disponibles, de même qu’un mode perception pour entendre votre environnement grâce aux micros extérieurs.

Une signature sonore très agréable

S’agissant de leurs performances audio, les FreeBuds 5i offrent globalement un rendu sonore plaisant, avec une bonne mise en avant des basses fréquences et des médiums, sans trop dénaturer le son. Les écouteurs sont aussi certifiés Hi-Res Audio Wireless grâce à leur compatibilité avec le codec LDAC. En plus du LDAC, on va également retrouver une compatibilité avec les deux codecs audio Bluetooth les plus traditionnels, à savoir le SBC et le AAC. Le Bluetooth multipoint est aussi de la partie et permet de connecter les oreillettes à plusieurs appareils simultanément.

Enfin, finissons par le gros point noir des FreeBuds 5i : leur autonomie. Lors de notre test, ils n’ont tenu que 4h avant de s’éteindre, alors que la marque promet une durée d’utilisation de 6h. Ils remontent heureusement la pente avec leur recharge rapide : 30 minutes suffisent pour les rechercher à 100 % dans leur boîtier, lequel offre 28 heures d’écoute au total.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Huawei FreeBuds 5i.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les budgets plus serrés, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil pas chers du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.