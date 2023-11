Marshall Acton II : cette indémodable et grosse enceinte Bluetooth s’allège de 90 €

Avec son design iconique et sa puissance sonore, la Marshall Acton II est sans aucun doute l'une des références phares de la marque. La bonne nouvelle, c'est que ce modèle est bien moins cher qu'en temps normal : Boulanger le propose en effet à 179,99 euros au lieu de 269,99 euros.

S’il y a bien une enceinte Marshall qui est autant appréciée pour son esthétique que pour sa qualité sonore, c’est évidemment la Acton II. Ce n’est pas pour rien qu’elle se retrouve dans bien des intérieurs aujourd’hui, tant elle est à la fois décorative et très efficace avec ses trois amplificateurs qui peuvent sonoriser une grande pièce. Si elle vous fait de l’œil, sachez qu’elle est actuellement vendue à moins de 180 euros.

Les points forts de la Marshall Acton II

Un design rétro indémodable

Une bonne puissance sonore

La possibilité de connecter simultanément deux appareils

Initialement affichée à 269,99 euros, la Marshall Acton II est désormais proposée à 179,99 euros chez Boulanger.

Un design toujours aussi apprécié aujourd’hui

La Marshall Acton II est une enceinte Bluetooth imposante qui n’est clairement pas à un poids plume. Avec ses 2,85 kg, elle n’a pas vocation à être transportée partout, mais bien à rester confortablement installée sur un meuble, d’autant plus qu’elle est branchée sur secteur et n’intègre pas de batterie. Mais elle aura toute sa place dans un intérieur, avec son revêtement en cuir noir caractéristique, inspiré de ses iconiques amplis, et ses boutons physiques dorés, qui en font un véritable objet de décoration.

Une fois posée à sa place attitrée, la Marshall Acton II peut se connecter à deux appareils de manière simultanée grâce au Bluetooth 5.0. Notez aussi que grâce au Bluetooth, il est possible de régler le volume via l’application Marshall. Ce modèle est aussi équipé d’un port jack 3,5 mm pour pouvoir être utilisé avec un casque, par exemple.

Un bon son dans toute la pièce

La Marshall Acton II embarque par ailleurs trois amplificateurs, soit deux tweets de 15 W ainsi qu’un caisson de basse de 30 W. De quoi diffuser un son puissant et profond, y compris dans une grande pièce. Elle peut aussi offrir un son stéréo pour encore plus de profondeur et de largeur. La connexion sans fil avec un smartphone ou un ordinateur se fait par ailleurs avec une portée de 10 mètres. Enfin, sachez que l’application de la marque permet de personnaliser le son diffusé par l’enceinte en fonction des caractéristiques de votre pièce, par exemple.

