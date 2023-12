Dans un pack à -50 %, la Samsung Galaxy Watch 6 Classic devient une super affaire

La Galaxy Watch 6 Classic est la plus aboutie des smartwatch de Samsung. C’est une excellente montre connectée qui devient plus intéressante dans ce pack avec les nouveaux Galayx Buds FE : 269 euros le tout, contre 518 euros venu séparément.

La récente Galaxy Watch 6 Classic est l’une des dernières montres connectées de chez Samsung. Elle a réussi à nous convaincre et a obtenu la note de 8/10 à notre test. Elle est d’ailleurs pour nous ce qui se fait de mieux sur le marché des montres Android en 2023. Aujourd’hui, elle devient plus intéressante dans ce pack qui chute sous les 270 euros, avec en prime les tout récents Galaxy Buds FE.

Que contient ce pack Samsung ?

Une montre premium avec un écran lumineux de bonne qualité

Avec des fonctions très complètes et une interface intuitive

Des écouteurs à réduction de bruit efficace

En ce moment, Boulanger propose un pack comprenant la Samsung Galaxy Watch 6 Classic et les Galaxy Buds FE en promotion à 349 euros, mais grâce à une ODR de 80 euros, il est possible d’obtenir ce pack à 269 euros seulement. Acheter séparément, cela vous coûterait 518 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung Galaxy Watch 6 Classic au meilleur prix ?

La meilleure montre connectée pour Android

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic fait son grand retour et s’accompagne de l’emblématique lunette tournante très pratique à utiliser. Elle affiche des bordures fines autour de l’écran, et se vante d’avoir un écran 20 % (pour le petit modèle, 43 mm ici) plus grand que sur la Galaxy Watch 5. Ce qu’on apprécie surtout, c’est son écran Amoled de 1,31 pouce et sa luminosité capable de monter jusqu’à 2000 cd/m².

Elle est capable de mesurer votre fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang, mais aussi le niveau de stress et différentes phases de sommeil et même la mesure de la température de l’utilisateur pendant la nuit. Côté sport, on compte 90 activités sportives différentes. Le suivi GPS est de son côté plutôt efficace, mais manque parfois de précision, tout comme le suivi cardio. Quant à l’autonomie, elle a pu tenir une journée et demie lors de notre test.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

Des écouteurs sans fils pas chers et efficaces

Les Samsung Galaxy Buds FE sont des écouteurs légers très agréables à porter. Ils s’intègrent bien à l’écosystème de Samsung. On peut compter sur les fonctionnalités d’appairage rapide et d’Auto Switch. Celle-ci permet aux écouteurs de passer d’un appareil Samsung à l’autre de manière fluide, comme lorsque l’on reçoit un appel sur son smartphone, par exemple. La compatibilité avec l’application SmartThings est aussi assurée.

Les Buds FE sont dotés de la réduction de bruit active, et elle s’avère plutôt bonne, mais assez inégale, notamment sur les bruits aigus. Un mode « son environnant » est de la partie pour pouvoir entendre son interlocuteur ou l’environnement distinctement sans avoir à retirer les écouteurs. Sur la partie audio, les mediums et les voix sont là, les basses aussi, mais les aigus sont inégaux. C’est sans compter sur leur autonomie pouvant atteindre jusqu’à six heures avec l’ANC. À noter, la charge des écouteurs est plutôt rapide : il faut moins d’une demi-heure pour revenir à 100 %.

Il existe d’autres références tout aussi intéressantes et qui pourraient convenir à vos besoins. C’est pourquoi nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.