Cdiscount fait perdre 30 % à notre TOP 1 des montres connectées, la Samsung Galaxy Watch 6 Classic

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic reste une très bonne montre connectée Android à recommander aujourd’hui. C’est d’autant plus vrai maintenant qu’elle coûte 289 euros, au lieu de 419 euros au départ.

Les données d’entraînement sur la Samsung galaxy Watch 6 Classic // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Alors oui, la Galaxy Watch 6 Classic n’est pas la dernière née des montres Samsung, mais elle reste assurément ce qui se fait de mieux sur le marché des montres Android, ce pourquoi d’ailleurs, elle fait partie de notre TOP 1 des meilleures montres connectées du moment. Toujours recommandable, la voilà affichée avec 130 euros de moins sur la facture.

Les points positifs de la Samsung Galaxy Watch 6 Classic

La lunette rotative pratique et son écran lumineux de très bonne qualité

Les fonctions très complètes

Beaucoup d’applications disponibles et une interface intuitive

Lancée à 419 euros, la Samsung Galaxy Watch 6 Classic en 43 mm Wi-Fi + Bluetooth peut vous revenir aujourd’hui à 289 euros sur Cdiscount grâce à une ODR de 100 euros.

Sur Amazon, vous pouvez même l’avoir à 219 euros, grâce à un coupon de 100 euros et l’ODR de 100 euros. Cependant, il faut être membre Amazon Prime.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une montre qui va faire des heureux

La Galaxy Watch 6 Classic offre de belles finitions avec sa lunette tournante très pratique à utiliser, ses matériaux en verre saphir et acier inoxydable.

Elle affiche des bordures fines autour de l’écran, et ne manque pas de luminosité sur sa dalle Amoled de 1,47 pouce. Vous allez pouvoir l’utiliser en plein jour sans souci, et avec WearOS 4 aux commandes, vous avez une interface simple à utiliser, avec la possibilité d’installer bon nombre d’applications tierces. Pour les possesseurs d’iPhone, passez votre chemin.

De nombreux capteurs de santé

Avec cette montre, vous allez pouvoir mesurer votre fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang, mais aussi le niveau de stress et différentes phases de sommeil et même la mesure de la température de l’utilisateur pendant la nuit. Pour la partie sport, on compte 90 activités sportives différentes. Le suivi GPS est de son côté plutôt efficace, mais manque parfois de précision, tout comme le suivi cardio.

Bien sûr, l’autonomie de la montre va fortement dépendre de l’usage que vous en faites, de si vous activez l’écran always-on, le GPS, la saturation en oxygène dans le sang ou la fréquence cardiaque. Lors de notre test, nous avons pu utiliser le modèle 47 mm, et avec une utilisation intensive, et elle a pu tenir durant 30 heures et 20 minutes, soit une journée et demie. Avec le format de 43 mm, il faudra donc s’attendre à moins…

Découvrez plus de détails dans notre test sur la Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

