Compatible DTS Virtual:X, cette barre de son n’est vraiment pas chère avec cette promo de -40 %

Les barres de son qui parviennent à proposer un son surround 3D sont évidemment les plus recommandées. La Yamaha SR-B20A rentre justement dans cette catégorie et, en ce moment, on peut la trouver à très bon prix : la Fnac et Darty la proposent à 179,99 euros au lieu de 299,99 euros.

Pour profiter d’un son suffisamment puissant et surtout enveloppant sur votre TV, mieux vaut opter pour une barre de son compatible avec le format DTS Virtual:X. À la clé ? Une expérience bien plus immersive qui nous fait redécouvrir nos films et nos séries sous un nouveau jour. Heureusement, cette technologie n’est pas réservée aux barres de son les plus chères. La Yamaha SR-B20A, qui est bien compatible, est par exemple affichée à moins de 180 euros en ce moment.

Ce que propose la barre de son Yamaha SR-B20A

Une puissance de 120 W

Une compatibilité avec le DTS Virtual:X

Un caisson de basse intégré

Initialement affichée à 299,99 euros, la barre de son Yamaha SR-B20A est actuellement proposée à 179,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Un son enveloppant pour plus d’immersion

Dotée d’un design plutôt compact (910 × 53 × 131 mm) qui lui permet d’être discrète, la barre de son Yamaha SR-B20A est une référence qui s’installe aussi bien sur un meuble qu’au mur sous un téléviseur. Elle n’est d’ailleurs pas accompagnée d’un caisson de basse, puisqu’elle en intègre deux, soit l’assurance de basses riches, et donc d’un son bien profond. Elle embarque aussi six haut-parleurs au total et délivre une puissance de 120 W, ce qui est largement suffisant pour sonoriser une pièce.

On retiendra bien plus le principal atout de cette barre de son : sa compatibilité avec le format DTS Virtual:X. Concrètement, cette technologie simule un son surround 3D. Elle donne au son une dimension plus verticale, et ce, même sans haut-parleurs dirigés vers le haut. Le son se diffuse alors dans toutes les directions, ce qui permet d’envelopper l’utilisateur et de lui apporter une expérience bien plus immersive.

Des fonctionnalités pour améliorer l’audio

Cette barre de son Yamaha comprend également d’autres fonctionnalités permettant d’améliorer le rendu sonore de vos contenus, à l’image du mode « Clear Voice » qui permet de déceler et d’entendre plus distinctement les voix humaines au milieu d’autres sons. Quatre modes audio (stéréo, standard, film et jeu) sont aussi disponibles et se chargent d’optimiser le son en fonction de chaque contenu. Par exemple, le mode film améliore l’expansion du son dans l’espace, tandis que le mode jeu permet une localisation précise de chaque action. Enfin, la barre de son est compatible Bluetooth, ce qui donne la possibilité de diffuser de la musique depuis un smartphone. Notez aussi que la connexion HDMI ARC permet de contrôler un téléviseur et la barre de son à l’aide d’une seule télécommande.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.