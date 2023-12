La belle offre vélo électrique du jour, c’est le Moustache Lundi 27.1 avec 400 € de réduction

Le Moustache Lundi 27.1 est un vélo électrique idéal pour les déplacements quotidiens en ville. Plutôt onéreux en temps normal, ce modèle est bien plus intéressant lorsqu'il est proposé en promotion : en ce moment, Alltricks l'affiche justement à 2 599 euros au lieu de 3 000 euros.

Moustache, une marque qui nous vient des Vosges, est devenue incontournable sur le marché des vélos électriques. Parmi ses gammes de VAE, toutes nommées d’après un jour de la semaine pour différencier leurs usages, on trouve notamment les Lundi, des vélos confortables, bien équipés et maniables qui sont taillés pour les déplacements quotidiens en milieu urbain. Aujourd’hui, c’est le modèle Lundi 27.1 qui nous intéresse plus particulièrement, puisqu’il coûte 400 euros de moins ; une promotion non négligeable sur un tel produit.

Les points essentiels du VAE Moustache Lundi 27.1

Un vélo confortable pour la ville

Un moteur puissant

Une bonne autonomie

Habituellement affiché à 3 000 euros, le Moustache Lundi 27.1 est actuellement proposé à 2 599 euros chez Alltricks. Notez par ailleurs qu’il est possible d’obtenir des aides de l’État pour l’achat d’un tel vélo électrique.

Un VAE confortable et bien équipé

Le Moustache Lundi 27.1 est un vélo électrique qui parvient à se démarquer de la concurrence rien qu’avec son design : son guidon en forme de « M », propre à la marque vosgienne, attire vraiment le regard. Notons aussi l’énorme tube du cadre, dans lequel se nichent la batterie et les grosses roues Schwalbe Super Moto-X de 27 pouces. De quoi lui donner une carrure robuste, d’autant que l’ensemble pèse tout de même 25 kg. Mieux vaut avoir quelques muscles pour pouvoir le soulever. On a aussi droit à un équipement plutôt généreux, avec un porte-bagages, des garde-boue tubulaires en aluminium bien fixés ainsi qu’une béquille pour les courtes pauses. Un ensemble bien pratique en ville.

Le confort est heureusement de mise ici avec d’abord un cadre ouvert, bien plus pratique à enjamber qu’un cadre fermé. De plus, les pneus Schwalbe de 27 pouces parviennent à amortir les petites rugosités de la route, tandis que la tige de selle suspendue avec débattement de 40 mm permet de rendre les trajets bien plus doux et sans vibrations. Sachez enfin que ce vélo est adapté à un grand nombre de personnes, puisqu’il est disponible en taille unique, convenant ainsi aux utilisateurs mesurant entre 157 et 190 cm.

Puissance et endurance au programme

Sur la route, le Moustache Lundi 27.1 peut compter sur un moteur Bosch Active Line Plus d’une puissance nominale de 250 W et maximale de 415 W, et capable de délivrer un couple de 50 Nm. De quoi atteindre sans problème la vitesse maximale légale des 25 km/h, de même que grimper des pentes. La conduite est ici dynamique, stable et naturelle, et aucune latence entre le début d’impulsion et la transmission à l’assistance n’est remarquée. Le modèle de transmission est signé Shimano, qui fournit aussi le dérailleur 10 vitesses. Les freins sont ici à disques mécaniques, moins efficaces que les freins à disque hydraulique, mais ils sont suffisamment rassurants.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, le Lundi 27.1 embarque une batterie de 400 Wh qui promet, en théorie, une utilisation sur 80 km sur des routes plates de bonne qualité sur une seule charge. Mais gardez en tête que cette distance affichée variera en fonction de l’état de la route, des conditions météo ou encore du poids de l’utilisateur, comme d’habitude.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Moustache Lundi 27.3, quasi similaire au Lundi 27.1.

Si vous souhaitez découvrir de nouvelles références et les comparer avec le modèle de Moustache, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vélos électriques du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.