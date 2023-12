Amazon joue au Père Noel avec cette offre sur ce TV 4K QLED 50 pouces à moins de 300 €

Si vous cherchez un téléviseur de qualité à petit prix, le modèle 50C641 de TCL devrait vous satisfaire. De base à 549 euros, il ne coûte plus que 316 euros grâce à cette offre sur Amazon.

Les téléviseurs dotés d’une dalle Qled sont nombreux sur le marché, et le constructeur TCL propose de très bons modèles dont le 50C641 de 2023. Il possède une fiche technique bien complète qui s’accompagne d’un prix attractif, d’autant plus maintenant qu’il perd 233 euros de son prix sur la version 50 pouces.

Ce qui est intéressant sur le TCL 50C641

Sa dalle Qled de 50 pouces

Sa compatibilité 4K, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision et Atmos

Son système d’exploitation : Google TV

Vendu à 549 euros, le téléviseur TCL 50C641 est actuellement en promotion à 416,36 euros sur Amazon, mais grâce à une ODR de 100 euros, il tombe à 316,36 euros.

Un TV à petit prix qui ne manque pas de qualité

Avec le modèle C641 5, la qualité est au rendez-vous. Il faut dire que la firme chinoise s’assure d’offrir un produit bien fini et élégant pour concurrencer le géant Samsung. On a le droit à une dalle de 50 pouces avec des bordures fines, pour une immersion totale. De plus, avec sa technologie Qled, l’écran offre une qualité d’images réaliste avec un large panel de couleurs et des contrastes amplement satisfaisants pour le prix, sans pour autant atteindre le niveau de l’Oled.

La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K HDR Pro (3 840 x 2 160 pixels), qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. On y trouve même les normes vidéo, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision. Quant à l’audio, le son est déployé par deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour une expérience sonore plus immersive.

Un OS agréable à utiliser

TCL a adopté en 2022 Google TV comme système d’exploitation au lieu d’Android TV auparavant. Pour ce récent modèle de 2023, c’est aussi le cas. Cet OS est simple d’utilisation avec une navigation fluide. Dans le menu, les contenus sont davantage mis en avant, tout en prenant compte de vos goûts en fonction des services streaming (Netflix, Prime Video, Disney+…) auxquels vous vous êtes abonnés. Compatible Google Assistant et Alexa, il est possible de contrôler votre téléviseur avec votre voix. On y trouve même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Pour finir, cette dalle est ensuite à 50 Hz, et ne propose pas de la 4K avec un taux de rafraichissement aussi élevé pour cette définition. Dommage, vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X. On apprécie tout de même la présence de la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence pour des images plus fluide.

Davantage tentez par la technologie Oled ? Nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs TV Oled en 2023.

