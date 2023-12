JBL Live 660NC : ce casque sans fil à moitié prix peut faire un beau cadeau

Un bon son, une bonne autonomie, la présence du Bluetooth multipoint, voilà les quelques atouts du JBL Live 660NC. Noté 8/10 par nos soins, nous le recommandons chaudement, surtout maintenant qu’il se trouve à 99 euros contre 199 euros au départ.

Vous connaissez peut-être davantage les enceintes Bluetooth de JBL que ses casques audio, pourtant, la marque est aussi douée dans ce domaine. Le Live 660NC par exemple, est une référence que nous avons testée, et bien appréciée. Il délivre un son agréable, et cela, pendant un bon moment. Il a déjà connu quelques baisses de prix depuis sa sortie, mais grâce à cette remise de 100 euros, le casque JBL n’a jamais été aussi peu cher.

Les atouts du JBL Live 660NC

Un casque compact aux finitions soignées

Une bonne qualité sonore et la présence du Bluetooth multipoint

Une autonomie confortable

Lancé au prix de 199 euros, puis remisé à 179 euros, le casque JBL Live 660NC bénéficie du 44 % de remise et s’affiche à présent à 99,99 euros à la Fnac. L’offre est également disponible sur le site Darty.

De belles finitions sur ce casque endurant

Le JBL Live 660NC est un casque circum-aural plutôt élégant, qui assure un bon confort sur le haut de crâne. Il est doté de coussinet qui viennent englober l’oreille. De son côté, l’arceau est assez rigide et à tendance à appuyer assez fortement de chaque côté de la tête. Heureusement, le casque est léger (265 g) et se plie facilement pour être transporté partout avec soi.

Il fera un très bon compagnon de route, notamment pour son autonomie musclée. Avec un accumulateur de 750 mAh, il peut fonctionner pendant 50 heures consécutives sans réduction de bruit, et jusqu’à 40 heures en Bluetooth avec réduction de bruit activée. De notre côté, le Live 660NC s’est éteint après 39 heures (avec le mode ANC activé), on est donc très proche des dires de la marque. Un casque bien endurant, capable de récupérer en une vingtaine de minutes, 60 % d’autonomie.

Un très bon rendu sonore

Sans surprise, le JBL Live 660NC est doté d’une fonctionnalité de réduction de bruit adaptative. Elle vient automatiquement s’appliquer en fonction des nuisances sonores autour de vous, et il n’est pas possible de régler l’intensité. Dans les faits, on est loin de la qualité proposée des cadors du marché, mais le mode s’avère plus efficace pour gérer les bruits de la circulation, mais beaucoup moins pour atténuer les voix. Bien sûr, on a droit à un mode « ambient aware », pour entendre les bruits extérieurs.

Sur la partie audio, le casque de la firme américaine s’appuie sur deux transducteurs de 40 mm de diamètre. Le rendu sonore est fortement appuyé sur les basses qui sont bien présentes et surtout, très bien restituées. Les bas médiums, comme les voix, profitent d’une bonne restitution. Ce sont plutôt au niveau des aigus où l’appareil audio va pêcher. Il offre par ailleurs une excellente spatialisation avec une bonne restitution de la stéréo, et une scène sonore large et convaincante. Notez enfin qu’il ne sera pas compatible avec l’aptX et le LDAC, mais les compatibilités avec les codecs AAC et SBC ainsi que le Bluetooth multipoint sont de la partie.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le JBL Live 660NC.

Pour trouver le casque qui vous convient le mieux, et de comparer le JBL Live 660NC avec d’autres références sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleurs casques Bluetooth à moins de 100 euros.

