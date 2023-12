C’est le bon moment d’acheter la Google Pixel Watch : son prix n’a jamais été aussi bas

Même avec l'arrivée de son successeur et ses quelques défauts, la Pixel Watch parvient à être une montre plaisante à utiliser au quotidien. Aujourd'hui en promotion à 199 euros, elle devient très recommandable, surtout que son prix de départ était de 379 euros.

La première montre connectée conçue par Google n’a pas été une franche réussite. Elle a beau avoir récolté la note de 6/10 à notre test, après un an d’utilisation, on oublie presque ses défauts. On aime sa jolie frimousse, ses capteurs précis et son interface fluide. Et avec 180 euros de moins, elle est un excellent compagnon au quotidien.

En quoi la Google Pixel Watch est-elle intéressante ?

Un format galet original, mais mignon

Un très bon suivi GPS et un électrocardiogramme

Une interface agréable à utiliser : WearOS

Lancée en octobre 2022 au prix de 379 euros, la Google Pixel Watch (Bluetooth+Wi-Fi) est maintenant généralement vendue à 279 euros, mais aujourd’hui, elle tombe à seulement 199 euros chez Boulanger.

La Pixel Watch 2 profite également d’une remise sur le site officiel : elle s’affiche à 349 euros au lieu de 399 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Google Pixel Watch. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Google Pixel Watch au meilleur prix ?

Pourquoi choisir la Google Pixel Watch comme montre connectée ?

Pour celles et ceux qui ne sont pas friands des montres connectées, la Google Pixel Watch donne presque l’impression d’avoir une simple montre gousset avec son format tout en rondeur. L’écran Amoled avec une définition de 450 × 450 pixels et une densité de 320 pixels par pouce (ppp) est agréable à utiliser. La luminosité est ajustable automatiquement et est assez élevée pour pouvoir l’utiliser à l’extérieur. On retrouve aussi un mode Always-On.

L’interface WearOS est agréable à utiliser et fluide. Ses nombreux capteurs permettent de mesurer vos données liées à votre santé ou à vos entraînements sportifs. En revanche, lors de notre test, le Spo2 n’est pas accessible et le suivi de fréquence cardiaque s’est révélé moins fiable à une fréquence cardiaque élevée. Elle se rattrape en offrant un suivi précis du GPS, un électrocardiogramme efficace, et fonctionne avec 41 sports différents. Enfin, sachez qu’avec cette tocante, il vous est difficile d’atteindre les deux jours d’autonomie, il faut la recharger quotidiennement.

Envie d’en savoir plus ? Voici notre test complet sur la Google Pixel Watch.

Pour découvrir d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.