On adore encore plus le vélo électrique CowBoy 3 après 600 € de réduction

Les vélos électriques Cowboy demandent un sacré budget, mais grâce à cette offre de Noël, l'excellent modèle C3 de la marque passe de 2 290 euros à 1 690 euros sur le site officiel du constructeur.

Connu pour être l’équivalent de Tesla pour le vélo, Cowboy propose des vélos électriques de qualité, comme c’est le cas pour le modèle C3. Il a beau être sorti en 2020, ce VAE reste encore aujourd’hui une excellente référence pour celles et ceux qui souhaitent se déplacer en ville de manière confortable. La marque le propose même à un prix plus doux grâce à cette remise 600 euros.

Ce qu’on apprécie du Cowboy 3

De belles finitions

Gestion de l’assistance électrique et sensations de conduite

Des freins puissants et une bonne autonomie

Lancé à 2 290 euros, le Cowboy 3 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 690 euros sur le site du constructeur. N’oubliez d’ailleurs pas les aides de l’État en fonction de votre région pour faire baisser encore plus le prix.

Un vélo de toute beauté

Entre sa qualité de fabrication, l’absence de repli au niveau des soudures, son aspect minimaliste, le Cowboy 3 est un vélo électrique à la fois discret et tape-à-l’œil. Avec ses belles finitions, il se démarque par un look peu commun comparé aux autres VAE sur le marché. Notez toutefois que ce vélo a été conçu pour être enfourché par des cyclistes de 170 à 195 centimètres, et que le confort ne sera pas garanti pour les personnes ne mesurant pas une taille comprise entre ces deux-là.

Au niveau de la conduite, ce Cowboy est bien différent des autres modèles citadins. Il faut adopter une position dite « sportive », c’est-à-dire penchée puisque le guidon est placé légèrement plus bas que la selle. Une caractéristique à prendre en compte au moment de l’achat.

Un vélo urbain et sportif

Sur la route, le cycle de Cowboy garantit un bon équilibre, une maniabilité excellente et une très bonne souplesse en conduite. Une maniabilité d’ailleurs renforcée par le dynamisme de l’assistance électrique. Cette assistance électrique est d’ailleurs très agréable, puisque l’accélération est à la fois puissante et douce. Son comportement est limite exemplaire, et la gestion du couple impeccable. La sensation de vitesse se fait rapidement sentir, alors que les 25 km/h sont atteints en quelques coups de pédales seulement.

Pour les freins, ils sont plus puissants et plus faciles à doser que des freins mécaniques. Les pneus seront quant à eux mieux taillés contre les crevaisons, selon la marque. À travers l’application, vous avez des fonctions comme le « Find my bike », qui permet de localiser le vélo, ou le « Auto Unlock » qui réveille le vélo lorsque l’utilisateur est à proximité avant de l’activer lorsque l’usager touche le guidon et bien d’autres. Pour finir, l’autonomie du C3 est très bonne : il peut rouler pendant 70 km. La charge de 100 W, elle, lui offre une charge complète en l’espace de 3 h 30. Par ailleurs, la batterie amovible de 360 Wh du vélo se situe dans le tube de la selle. Pour la recharger, il faudra obligatoirement retirer cette batterie.

Découvrez plus d’informations dans notre test complet du Cowboy 3.

Si vous hésitez encore, nous vous invitons à consulter notre guide pour choisir son vélo électrique en 2023 pour vous aider dans votre achat.

