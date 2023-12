iPhone 12 : voici la meilleure offre pour mettre un smartphone Apple sous le sapin

En plus d'être encore considéré comme un modèle performant, l'iPhone 12 est également l'un des smartphones d'Apple les plus abordables aujourd'hui. Grâce au suivi logiciel longue durée, il a encore de beaux jours devant lui et reste recommandable quelques années encore. En ce moment, la version de 128 Go de l'iPhone 12 est disponible à 599 euros chez Darty au lieu de 959 euros lors de son lancement.

Trop cher l’iPhone 15 ? Si les derniers fleurons d’Apple sont hors budget pour certaines personnes, les générations antérieures sont toujours de bonnes références, et ce grâce à un suivi logiciel plus long que celui d’un smartphone Android. Sorti en 2020, l’iPhone 12 a encore de beaux jours devant lui, autant grâce à iOS qu’à ses performances, et il est surtout plus abordable à chaque promotion qui passe. Cette fois, il est possible de le retrouver à seulement 599 euros dans sa version de 128 Go.

L’Apple iPhone 12 en résumé

Une puce A14 Bionic toujours puissante

Une bonne autonomie

Un design premium et un écran de haute volée

Lancé à 959 euros, mais maintenant habituellement vendu aux alentours des 650 euros, l’Apple iPhone 12 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez Darty.

L’iPhone qui a lancé ce design emblématique

C’est depuis l’iPhone 12 que la firme de Cupertino nous sert ce design reproduit aujourd’hui encore avec l’iPhone 15. Nous avons ici un look carré avec des angles légèrement arrondis, des tranches plates en aluminium et un dos en verre dépoli compatible avec la recharge sans fil. Pour ce qui est de l’écran, Apple est passé de la LCD à l’OLED avec un affichage Super Retina XDR en définition 2 532 x 1 170 pixels et une luminosité pouvant atteindre 1 200 cd/m². Le taux de rafraîchissement reste cantonné aux 60 Hz.

À une époque où la concurrence jouait à « Qui a le plus de capteurs ? », l’Apple iPhone 12 se contentait d’une configuration à double capteurs avec un grand-angle de 12 Mpx (f/1,6) et un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,4). Il n’embarque pas de téléobjectif comme son grand-frère Pro, mais il convient déjà à un grand nombre d’utilisateurs pour un grand nombre de situations. En plus d’un autofocus laser, l’iPhone 12 est doté d’un algorithme de traitement d’images qui ajuste de manière optimale la majorité des clichés, que ce soit sur la netteté ou la plage dynamique.

Des performances encore dans l’air du temps

À l’heure actuelle, c’est la puce A17 Bionic qui représente le summum de la puissance chez la marque à la pomme, mais l’iPhone 12 et sa puce A14 Bionic se montrent encore convaincants trois ans après leur lancement. Associée à 4 Go de RAM, la puce A14 Bionic est performante dans les usages du quotidien et les tâches plus complexes comme la retouche photo ou les gros jeux du Play Store. Comme nos testeurs s’en doutaient à l’époque, ce niveau de performances devait encore faire des merveilles des années plus tard.

Les derniers iPhone se targuent d’une autonomie d’environ deux journées, ce qui était encore impensable à l’époque de l’iPhone 12. Apple venait juste de commencer à faire des efforts en la matière et l’autonomie d’une journée et demie de l’iPhone 12 était alors une bonne surprise. C’est moins brillant du côté de la recharge, d’un côté, l’iPhone 12 en est encore au câble Lightning, de l’autre, la puissance acceptée maximale est de 20 W, ce qui permet à ce smartphone de refaire le plein en environ 1h45.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPhone 12.

Afin de comparer l’Apple iPhone 12 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 800 euros du moment.

