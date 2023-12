Pixel 8 et 8 Pro : les smartphones premium de Google sont déjà en promo pour Noël

Si vous attendiez une réduction sur les derniers fleurons de Google, c’est juste avant Noël, que les Pixel 8 et 8 Pro voient leur prix baisser. De belles économies à faire avant la fin de l'année !

Les Google Pixel, en plus d’être d’excellents photophones, étaient souvent considérés comme des smartphones au rapport qualité-prix excellent. Mais avec cette huitième génération, la firme de Mountain View change sa philosophie avec des tarifs qui ont explosé, c’est la première fois qu’un modèle Pro est lancé à plus de 1 000 euros. Fort heureusement, à quelques semaines de Noël, les deux appareils voient leur prix baisser, jusqu’à 200 euros de remise.

Le Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro en promotions

Google Pixel 8 : un petit smartphone mignon et équilibré

Le Google Pixel 8 arrive à être encore « plus mignon » que le Pixel 7, en proposant des tranches plus arrondi et une taille d’écran plus petit. La prise en main est un peu plus agréable, et les finitions sont réussies. Avec sa bonne définition, sa luminosité et son taux de rafraîchissement à 120 Hz, son écran est très bon. Des bases solides, même si on regrette l’absence de LTPO, ainsi qu’une bonne couverture colorimétrique. Au niveau des performances, sa puce Tensor G3 ne permet pas de lancer certains jeux gourmands dans de bonnes conditions, et à tendance à chauffer.

Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

On apprécie surtout la « Pixel Experience », et Android 14, particulièrement fluide et très agréable. Il dispose même de sept années de mises à jour majeures ainsi que sept années de mises à jour de sécurité. Ce qui veut dire qu’il recevra Android 21 en 2030 ! La photo n’est pas délaissée : on a droit à un excellent capteur photo principal. Gestion de la plage dynamique, couleurs jolies et fidèles, il est efficace et précis. L’ultra-grand-angle aussi est plutôt bon, mais assez limité de nuit. Petite nouveauté en photo : Best Take. Si vous prenez plusieurs photos de groupe, vous pouvez combiner les meilleures têtes de chacun, afin d’avoir le selfie parfait. Enfin, son autonomie est correcte. Il peut tenir une journée et demie d’utilisation, sans plus. Quant à la recharge, elle est plutôt lente : une heure et demie pour passer de 10 à 100 %.

Google Pixel 8 Pro : une partie photo toujours aussi fournie, avec l’IA en plus

Le Google Pixel 8 Pro reprend les traits esthétiques de ses prédécesseurs, à quelques différences près. L’apparition d’un revêtement mat au dos fait son effet, ses bords plus arrondis facilitent la prise en main, et son écran autrefois incurvé sur cette gamme est désormais plat. À l’arrière, ce n’est plus deux, mais une seule bulle qui abrite les trois appareils photo. Déjà très bon dans ce domaine, le Pixel 8 Pro est tout simplement bluffant. Rater un cliché avec lui relève de l’exploit, que ce soit le jour, la nuit, avec l’ultra-grand-angle, en mode portrait, etc. Une pléthore de fonctionnalités IA sont disponibles pour retoucher ses prises telles que la Gomme Magique améliorée et le mode Meilleure Prise. Enfin, on a également une Gomme Magique audio qui permet de retoucher la bande audio d’une vidéo en filtrant certains sons.

Le Google Pixel 8 Pro // Source : Frandroid Google Pixel 8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le Pixel 8 Pro propose le même format et la même taille d’écran qu’auparavant avec une dalle Oled en définition QHD+ (sans oublier le taux de rafraichissement à 120 Hz) mesurant 6,7 pouces. Aussi propulsé par la puce Tensor 3 de Google, l’appareil accuse un retard certain par rapport à la concurrence et quelques épisodes de chauffe. Enfin, l’autonomie du Pixel 8 Pro vous assure une journée d’utilisation. Attention toutefois, sur les applications gourmandes, le smartphone baisse très vite. Quant à la charge, elle est tout sauf rapide et le chargeur n’est pas fourni.

Vous n’êtes pas intéressés par les solutions Google, ou bien souhaitez tout simplement découvrir ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement ? Voici notre guide regroupant les meilleurs smartphones du moment.

