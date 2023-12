Pixel 8 : un petit changement pour des photos de groupe encore meilleures

La fonctionnalité Best Take des Pixel 8 permet d'intervertir votre visage avec le vôtre, mais issu d'une autre photo. L'utilité, c'est d'être sûr d'avoir le bon visage pour chacun dans les photos de groupe. Google semble travailler à une amélioration de cet outil.

Google veut fusionner les fonctions Best Take et Top Shot

Best Take, c’est la fonctionnalité des Pixel 8 et 8 Pro pour changer son visage sur une photo de groupe, en prenant un autre issu de la même série de photos. L’idée est de remplacer les visages de ceux qui ferment les yeux par exemple, par un autre où ils sont ouverts. Une fonctionnalité qui n’est pas parfaite, mais qui se montre efficace dans nombre de situations et qui se révèle assez simple à utiliser. De l’autre côté, il y a Top Shot, disponible depuis plusieurs années sur les smartphones de Google. Elle permet d’enregistrer des photos à partir d’une photo animée ou d’une courte vidéo, à la manière des Live Photos des iPhone.

Dans une analyse de la dernière version de l’application Pixel Camera, Android Authority a réussi à déterminer que Google souhaiterait fusionner ces deux fonctionnalités. De quoi permettre d’utiliser « Motion Photos pour choisir les instances de photos avec de bonnes expressions faciales d’individus, puis de combiner quelques-unes d’entre elles pour créer la meilleure photo de groupe possible. »

Ce que ça pourrait apporter aux Pixel 8 et 8 Pro

En fait, ce mode mouvement qui crée une courte vidéo enregistre également des photos avant et après avoir appuyé sur l’obturateur. L’idée de cette amélioration de Best Take serait de la déclencher beaucoup plus rapidement sans avoir besoin de prendre plusieurs photos de groupe. C’est pour l’instant l’une des grandes limitations de ce mode. En faisant cela, on réduit aussi les risques que chacun bouge, ou que la position du smartphone soit changée. Ces mouvements changent la lumière et la perspective des visages, déclencher de manière transparente, c’est aussi diminuer les risques d’avoir ces mouvements.

Autre amélioration repérée, Video Boost, promise par Google lors de l’annonce du Pixel 8 Pro. Elle utilise le cloud de l’entreprise pour améliorer une vidéo image par image, en ajoutant un traitement HDR+. La fonctionnalité permet aussi d’utiliser le Mode nuit, qui jusqu’à maintenant n’était disponible que pour les photos. Pour autant, il aurait quelques limitations. Tout d’abord, il ne fonctionnerait pas sur les vidéos stockées dans le dossier verrouillé de Google Photos. Il faudrait alors les déplacer pour pouvoir les faire traiter. De plus, il ne devrait fonctionner que sur des vidéos d’une certaine longueur. L’arrivée de Video Boost est prévue pour ce mois-ci, accompagnée de plusieurs autres améliorations photo grâce au dernier Pixel Feature Drop.