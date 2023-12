Xiaomi Smart Band 8 Active : le cadeau pratique et vraiment pas cher grâce à cette offre

À court d'idée pour les cadeaux de Noël ? Pas de panique, on a ce qu'il vous faut : ce tracker d'activités signé Xiaomi va à l'essentiel et ne coûte pas plus de 25 euros grâce à cette offre.

À côté du Smart Band 8, Xiaomi a dévoilé une version plus abordable encore : le Smart Band 8 Active. Ce bracelet connecté va à l’essentiel : pas d’écran Amoled, mais il enregistre la plupart de vos activités sportives, et garde un œil sur votre sommeil ainsi que votre taux d’oxygénation dans le sang. Un modèle entrée de gamme qui est intéressant, surtout avec 15 % de remise.

Les bons points du Xiaomi Smart Band 8 Active

Un bracelet fin avec un écran de 1,47 pouce

Plus de 50 modes sportifs et quelques fonctions côté santé

Une autonomie de 2 semaines

Le Xiaomi Smart Band 8 Active est vendue à 29,99 euros, mais grâce à cette offre chez Electro Depot, le bracelet connecté revient à 24,99 euros.

Un joli bracelet entrée de gamme

Plus accessible que son grand frère, le Xiaomi Smart Band 8 active opte pour un format plus rectangulaire, et déploie une dalle TFT de 1,47 pouce avec un revêtement anti-traces de doigt et une définition de 172 x 320 pixels. Ce n’est pas ce qui se fait de mieux sur le marché, mais avec une luminosité pouvant atteindre les 500 cd/m², les informations sont lisibles même à l’extérieur.

Le bracelet en silicone est léger et agréable à porter lors d’un usage sportif. Il possède même la certification 5 ATM, pour vous accompagner sans souci, y compris dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur. D’après la marque, sa batterie de 210 mAh lui permet de tenir 14 jours lors d’une utilisation standard. Ce n’est pas loin du Xiaomi Smart Band 8 qui a une autonomie de 16 jours sans le Always-On activé.

Sans trop de concessions

Pour son petit prix, le modèle Active embarque un accéléromètre ainsi qu’un capteur capable de mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. C’est largement suffisant pour mesurer ses performances dans la majorité des disciplines sportives, mais aussi pour profiter d’un suivi du sommeil, du stress et du cycle menstruel. Depuis l’application, il est possible de recevoir des conseils pour améliorer la qualité de son sommeil, mais aussi de consulter les données enregistrées.

Enfin, côté sport, le Xiaomi Smart Band 8 Active propose une cinquantaine de modes sportifs dont une dizaine de modes d’entraînement professionnels, contre 150 pour le modèle classique. Joggeur amateur, nageur ou yogi du dimanche, chacun devrait y trouver son compte. Dépourvu d’une puce GPS, il faut passer par votre smartphone pour avoir un suivi plus précis.

