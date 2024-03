Xiaomi brade à moitié prix son bracelet connecté premium, le Smart Band 7 Pro

Xiaomi est réputé pour la qualité de ses bracelets connectés, au point où l’un de ses récents modèles passerait presque pour une véritable montre connectée. Il s’agit de la Xiaomi Smart Band 7 Pro et il est en ce moment disponible pour seulement 54,99 euros au lieu de 99,99 euros en boutique officielle.

Bracelet ou montre connectée ? C’est là une question que nous nous sommes posés lors de notre prise en main du Xiaomi Smart Band 7 Pro. Si une frontière permet de distinguer ces deux types de wearables, alors le Xiaomi Smart Band 7 Pro l’a en partie gommé. Grâce à son grand écran AMOLED, sa puce GPS intégrée et son excellent suivi, il se montre plus convaincant que les autres bracelets connectés et passerait pour une smartwatch fonctionnelle. En boutique officielle, le Xiaomi Smart Band 7 Pro s’affiche à moitié prix.

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro en bref

Un écran AMOLED de 1,64 pouce

Une puce GPS intégrée pour un meilleur suivi

Un bon suivi sport & santé

Une autonomie d’une douzaine de jours

Au lieu de 99,99 euros habituellement, le Xiaomi Smart Band 7 Pro est maintenant disponible en promotion à 54,99 euros en boutique officielle.

Un bracelet à grand écran pour plus de confort

Ce qui distingue le Xiaomi Smart Band 7 Pro des autres bracelets connectés et qui le rapproche d’une montre connectée, c’est avant tout la taille de son boîtier. Nous avons là un écran de 1,64 pouce, cela est certes plus petit que l’écran d’une smartwatch, mais l’écart est de seulement quelques dixièmes de pouce. Avec cette diagonale et la luminosité adaptative, le confort de lecture est agréable, d’autant que nous avons là ni plus ni moins qu’une dalle AMOLED. Celle-ci est en définition 280 × 456 pixels pour une résolution de 326 ppp.

Étant donné que le Xiaomi Smart Band 7 Pro est censé suivre son porteur partout, le constructeur chinois l’a affublé de la norme 5 ATM. Alors non, cela ne veut pas dire que l’on peut plonger avec jusqu’à 50 mètres de profondeur. On peut au mieux la porter lorsque l’on se douche, que l’on prend un bain ou pour faire quelques longueurs à la piscine sans trop l’immerger. C’est plus une question de pression que de profondeur. Pour ce qui est de l’autonomie, Xiaomi annonce 12 jours en usage classique et six jours en usage intensif.

Des fonctions flirtant avec la montre connectée

Sur le papier, le Xiaomi Smart Band 7 Pro est bel et bien un bracelet connecté, mais ses fonctionnalités flirtent beaucoup avec celles d’une montre connectée. Au niveau des capteurs, nous avons un cardiofréquencemètre et un oxymètre capables de surveiller nos constantes de manière continue, et d’assurer un suivi du sommeil, du niveau de stress et même du cycle menstruel en rappelant les dates importantes. Ces données peuvent être prises en charge par les applications Mi Fitness et Zepp Life.

La géolocalisation est, elle aussi, digne de celle d’une smartwatch, la puce GNSS intégrée est notamment compatible avec les systèmes BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo et QZSS pour un positionnement et un suivi d’itinéraires efficaces. Enfin, pour ce qui est du suivi sportif, ce bracelet connecté propose 110 modes d’entraînement, dont 14 modes spécialisés. Il peut suivre aussi bien les séances de jogging, de cyclisme ou encore de fitness, mais comme nous l’expliquions plus haut, les sports nautiques lui sont proscrits.

Pour en savoir encore plus, lisez notre prise en main du Xiaomi Smart Band 7 Pro.

Afin de comparer le Xiaomi Smart Band 7 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre sélection des meilleurs bracelets connectés pour le sport du moment.

