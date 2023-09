À peine sorti, le Xiaomi Smart Band 8 est déjà moins cher pour les French Days

Le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 8 est enfin disponible en France. Le jour de sa sortie sur Amazon, et en pleine période des French Days, on peut même le trouver à 39 euros au lieu de 49 euros.

Fréquemment renouvelé et apprécié pour son très bon rapport qualité/prix, le Xiaomi Smart Band occupe toujours une bonne place parmi nos bracelets connectés favoris. La nouvelle version, le Smart Band 8, vient d’ailleurs tout juste de sortir dans nos contrées après s’être fait bien attendre. S’il garde ce traditionnel format ovale, le Xiaomi Smart Band 8 apporte avec lui d’autres nouveautés bienvenues. Il est d’ores et déjà possible de les découvrir, et pour moins cher grâce à une réduction de 10 euros pendant les French Days.

Les points essentiels du Xiaomi Smart Band 8

Des systèmes d’accroche pratiques

De nouvelles fonctionnalités

Un suivi sport et santé efficace

Une bonne autonomie

Lancé à 49 euros, le Xiaomi Smart Band 8 est désormais proposé à 39 euros sur Amazon.

Des systèmes d’accroche adaptés aux sportifs

Visuellement, le Xiaomi Smart Band 8 ressemble aux autres versions du célèbre bracelet connecté de la marque chinoise, avec sa forme de pilule allongée. Le tracker embarque un écran AMOLED de 1,62 pouces, qui affiche un taux de rafraîchissement de 60 Hz, suffisant pour une fluidité satisfaisante. La dalle est par ailleurs dotée d’une luminosité maximale de 600 cd/m², ce qui devrait assurer une lisibilité plus que correcte même en plein soleil.

Mais le véritable atout de ce design, c’est évidemment ces nouveaux systèmes d’accroche réellement taillés pour les sportifs. En effet, s’il est naturellement possible d’enfiler le bracelet sur son poignet, il est désormais aussi possible de le porter en collier (ce qui empêche toutefois de mesurer sa fréquence cardiaque ou le SpO2) ou même de le fixer à sa chaussure. De quoi permettre, selon Xiaomi, des mesures plus précises comme la fréquence des foulées, leur longueur, la force d’impact au sol ou l’orientation du pied lors des foulées. Un système astucieux et pratique pour les amateurs de course à pied.

Un suivi sport et santé efficace

Le Xiaomi Smart Band 8 n’est bien sûr pas consacré exclusivement au suivi de la course à pied. Ce ne sont pas moins de 150 activités que le tracker peut prendre en charge. Il propose même un nouvel usage dédié à la boxe. Grâce à une fonction de « boxe interactive sensorielle », le bracelet devrait pouvoir être capable de mesurer la puissance d’un coup de poing ou d’autres données liées à la puissance du bras. La santé n’a pas non plus été mise de côté et le Smart Band 8 peut mesurer le rythme cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang (Sp02), le niveau de stress, la qualité du sommeil et les menstruations. Le nombre de pas quotidiens, les calories brûlées sont aussi disponibles.

Enfin, concernant son autonomie, le Xiaomi Smart Band 8 peut en théorie tenir durant 16 jours d’utilisation en mode standard et 6 jours avec l’écran activé en permanence. Des durées qui varient évidemment en fonction de la nature des usages.

Lire aussi

Sélection : les meilleurs bracelets connectés pour le sport en 2023

Pour ne rien rater des French Days de septembre 2023

L’édition de septembre pour les French Days a officiellement commencé depuis le mardi 26 septembre 2023 en France et se termine lundi prochain, soit le 2 octobre. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.