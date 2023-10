Xiaomi Smart Band 7 Pro : ce bracelet connecté qui veut être une montre est bradé à -40 %

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro est l'accessoire idéal pour celles et ceux qui cherchent à garder la forme. Et actuellement, il coûte seulement 61,51 euros contre 99,99 euros à sa sortie.

Les bracelets connectés sont des accessoires parfaits pour vous aider à suivre vos activités sportives, mais aussi votre santé. Aujourd’hui, ces petits tracker sont bourrés de fonctionnalités, proches parfois des montres connectées, pour offrir un suivi complet. Le Smart Band 7 Pro de Xiaomi en est la preuve. En plus d’être convaincant, il se négocie à un prix encore plus bas grâce à cette remise de près de 40 euros.

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro, c’est quoi ?

Un bracelet avec un écran Amoled de 1,64 pouce

Une puce GPS intégrée pour un meilleur suivi

Un suivi d’activités efficace et une bonne autonomie

De base à 99,99 euros, le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 7 Pro est en ce moment en promotion à 61,51 euros sur Amazon.

Pourquoi ce bracelet connecté est intéressant ?

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro a une allure de montre connectée tant son écran est élargi. Sa dalle Amoled rectangulaire de 1,64 pouce, avec une définition de 280 × 456 pixels, est agréable à utiliser et confortable pour consulter du contenu. Pour assurer un bon suivi, il intègre ainsi un cardiofréquencemètre et propose aussi une analyse de la saturation en oxygène dans le sang. On a aussi un suivi du sommeil et de la qualité de respiration pendant le sommeil, d’une surveillance du stress, ou encore un suivi de santé pour les personnes menstruées.



Côté sport, il propose plus de 110 modes d’entraînement, dont 14 spécialisés. Mais la véritable force de ce bracelet est qu’il intègre une puce GPS compatible également Galileo, Glonass ou QZSS . De quoi ravir les amateurs de course à pied et améliorer le suivi de la géolocalisation. Quant à l’autonomie, le fabricant assure qu’il peut tenir jusqu’à 12 jours d’utilisation en mode « classique » et six jours en mode « intense ». Pour la recharge, le bracelet est capable de régénérer la totalité de sa batterie en une heure. À noter que le tracker est compatible avec l’assistant Alexa.

