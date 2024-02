Le tout dernier bracelet abordable de Xiaomi l’est encore plus sur Amazon

Si vous souhaitez prendre un bracelet connecté pour accompagner vos séances de sport sans vous ruiner, le Xiaomi Smart Band 8 est un modÚle trÚs accessible, surtout maintenant qu'il coûte 35,99 euros seulement contre 49,99 euros de base.

Le Xiaomi Smart Band 8 ne vient pas rĂ©inventer la roue. On a droit Ă un bracelet dans la droite lignĂ©e de son prĂ©dĂ©cesseur, mais vient avec une panoplie d’accessoires tels que son clip de chaussures pour la course Ă pied. S’il n’est pas adaptĂ© aux sportifs de haut niveau, il convient parfaitement aux grand public qui souhaite suivre son activitĂ©. En ce moment, il profite de prĂšs de 30 % de remise.

Qu’est-ce qui plaĂźt sur le Xiaomi Smart Band 8 ?

Ses fonctionnalités pertinentes

Son excellente autonomie

Son prix trĂšs accessible

Disponible au prix de 49,99 euros, le bracelet connectĂ© Xiaomi Smart Band 8 est en ce moment remisĂ© Ă 35,99 euros sur le site d’Amazon.

Un simple bracelet d’apparence, mais


Xiaomi conçoit un objet entrĂ©e de gamme, mais sans lĂ©siner sur le design. Le Smart Band 8 est plutĂŽt discret avec des dimensions (48 mm x 22,5 mm x 10,99 mm) qui accentuent sa finesse et sa lĂ©gĂšretĂ©. Il propose un format de pilule allongĂ©e avec un Ă©cran Amoled de 1,62 pouce pour une belle surface d’affichage avec une belle luminositĂ©.

Clip de chaussure pour le Smart Band 8

Assez similaire Ă son prĂ©dĂ©cesseur de prime abord, il vient se diffĂ©rencier grĂące Ă son lot d’accessoires variĂ©s. Pour cela, on retrouve deux systĂšmes d’accroche, l’un fait office de collier, et prend la forme d’un pendentif, et l’autre, est dĂ©diĂ© pour la course Ă pied avec le « running clip ». Il faut tout simplement l’accrocher Ă votre chaussure, et permet d’obtenir des donnĂ©es exclusives comme la cadence en pas par minute (ppm), le rapport cadence-rythme, le temps de contact au sol et dans l’air, ou bien encore la force d’impact au sol.

Des fonctionnalités pertinentes, mais qui manque de précision

Il est capable de comptabiliser le nombre total de pas effectuer sur la journĂ©e et d’enregistrer vos parcours sportifs, mais en utilisant le GPS du smartphone, vu qu’il en est dĂ©pourvu. Lors de notre test, sachez que le capteur de frĂ©quence cardiaque s’est avĂ©rĂ© peu prĂ©cis
 Autrement, il est capable de mesurer votre taux d’oxygĂšne dans le sang (Sp02), mais aussi le stress, le suivi du sommeil, les menstruations.

Enfin, concernant l’autonomie, la firme chinoise promet une durĂ©e de 16 jours d’utilisation en mode standard, et 6 jours d’utilisation avec Ă©cran activĂ© en permanence. Promesse tenue pour Xiaomi, puisque durant notre test, dans une utilisation normale, la montre affichait encore 50 % de batterie restante au bout de sept jours. Un bon score, mais qui viendra Ă chuter rapidement avec des paramĂštres plus gourmands comme l’écran en mode always-on et de nombreux entraĂźnements. Quant Ă la recharge, il faut une heure pour que le bracelet rĂ©cupĂšre son Ă©nergie.

Pour avoir plus de détails, nous vous invitons à lire notre test sur le Xiaomi Smart Band 8.

