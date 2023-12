Seulement aujourd’hui, l’excellent Google Pixel 8 est à un super prix

En comparaison de son prédécesseur, le Google Pixel 8 affiche un prix plus élevé à sa sortie, ce qui lui a valu au passage quelques critiques. Heureusement, cette offre corrige le tir puisqu'il tombe à 579 euros contre 799 euros au départ.

Si vous recherchez un excellent photophone proposant un suivi logiciel exemplaire, et avec un bel écran, le Google Pixel 8 répond à tous ces critères. S’agissant du dernier fleuron de la firme Mountain View, il est rarement en promotion, mais il est tout de même possible de le trouver à un tarif bien plus abordable aujourd’hui grâce à cette remise de près de 30 %.

Un format mignon et un bel écran 120 Hz

Un bon capteur photo principal avec des fonctionnalités IA

La Pixel Experience au top et 7 ans de mises à jour

De base à 799 euros, le Google Pixel 8 (128 Go) s’affiche à 599 euros sur le site Rakuten, mais en appliquant le code RAKUTEN20, le téléphone revient à 579 euros. Notez que l’offre est disponible seulement aujourd’hui, ce mercredi 20 décembre 2023.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant le Google Pixel 8.



Pourquoi le Google Pixel 8 est une bonne affaire ?

Plus mignon que le Pixel 7, le Google Pixel 8 affiche des tranches plus arrondi et une taille d’écran plus petit pour une meilleure prise en main. Avec sa bonne définition, sa luminosité et son taux de rafraîchissement à 120 Hz, son écran est très bon. Des bases solides, même si on regrette l’absence de LTPO, ainsi qu’une bonne couverture colorimétrique.

Côté animation, c’est la puce Tensor G3 qui est à l’œuvre, et si elle ne permet pas de lancer certains jeux gourmands dans de bonnes conditions, et à tendance à chauffer, mais elle assure pour tous les autres usages du quotidien. On apprécie surtout la Pixel Experience avec Android 14. Il dispose même de sept années de mises à jour majeures et de sécurité. Enfin, il tient une journée et demie d’utilisation, mais sa recharge est plutôt lente : une heure et demie pour passer de 10 à 100 %.

Bien entendu, il excelle aussi sur la partie photo, avec son capteur photo principal. Gestion de la plage dynamique, couleurs jolies et fidèles, il est efficace et précis. L’ultra-grand-angle aussi est plutôt bon, mais assez limité de nuit. Petite nouveauté en photo : Best Take.

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test sur le Google Pixel 8.

Vous souhaitez comparer le Google Pixel 8 avec d’autres produits de la même catégorie ? Nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones pour la photo du moment.

