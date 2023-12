Xiaomi Smart Camera C200 : la solution vraiment pas chère pour surveiller l’intérieur de votre domicile

Pas besoin d’investir une grande somme pour pouvoir surveiller à distance votre domicile : cette petite caméra intérieure de chez Xiaomi, fait le job et pour seulement 24 euros au lieu de 39 euros habituellement.

Les caméras de surveillance procurent un sentiment de sécurité. Elles sont un bon moyen de dissuader les intrus, et permettent en temps réel de suivre ce qui se passe chez soi. Même pour celles et ceux dont le budget est assez restreint, il existe des solutions capables de tenir ce rôle sans faire chauffer la carte bleu ; c’est le cas de la Smart Camera C200 qui bénéficie de 36 % de remise.

Quelques atouts de la Xiaomi Smart Camera C200

Une caméra simple à installer avec un petit gabarit

Filme en Full HD en 360° et une vision nocturne

Le suivi des personnes

Xiaomi propose la Smart Camera C200 à 39,99 euros sur son site, mais en ce moment, on la trouve moins chère sur Amazon : 24,99 euros seulement.

Une jolie petite caméra discrète

Comme toute caméra de surveillance dédiée pour l’intérieur, la Smart Camera C200, choisit la discrétion. Avec ses petites dimensions, son revêtement blanc et sa forme arrondie, elle se dissimule sans problème dans votre espace à vivre. Avec sa base motorisée, elle peut aussi bien se placer sur meuble, que sur un mur ou un plafond à l’aide de la fixation et de la visserie fournie.

Pour l’installer, il suffit d’installer l’application du constructeur et d’allumer la caméra pour pouvoir l’appareiller via votre smartphone et de la configurer. Le Wi-Fi doit bien évidemment être activé et la compatibilité double bande (2,4 GHz/5 Ghz) est de la partie.

Des fonctionnalités standards, mais efficace

La Smart Camera C200 offre une définition Full HD pour un rendu d’images propres qui peuvent parfois manquer de détail, mais restent exploitables. Elle dispose même d’un champ de vision à 360° afin de couvrir le plus de périmètres possible. Sa tête motorisée permet de parcourir toute la zone et, via l’application, il est possible de changer l’orientation. Grâce à son capteur infrarouge, la caméra pourra enregistrer une fois la nuit tombée. Le résultat est correct tant en termes de qualité que de portée.

Et, pour assurer une bonne sécurité, la caméra de Xiaomi est capable de détecter les mouvements grâce à l’IA pour le suivi et l’enregistrement automatiques, et éviter les fausses alertes. Depuis l’application, vous pourrez avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous, avec même la possibilité d’enregistrer les vidéos sur une microSD. Vous pourrez même afficher le retour vidéo sur votre Smart Display, par exemple.

Si vous souhaitez comparer la caméra de surveillance connectée de Xiaomi avec d’autres références disponibles sur le marché, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées en 2023.

