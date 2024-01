Cette tablette Lenovo avec écran OLED 120 Hz et charge rapide est à un super prix

La Lenovo Xiaoxin Pad Pro de 2022 est une tablette dont la configuration est plutôt séduisante, avec son écran OLED très fluide, son processeur puissant et sa charge rapide. Un modèle que l'on peut actuellement trouver à bon prix : Cdiscount le propose en effet à 279 euros au lieu de 339 euros.

La Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022, une tablette que l’on retrouve sur le marché chinois, partage plusieurs points communs avec la Lenovo Tab P11 Pro, que l’on connaît mieux en Europe. Et ce ne sont pas les plus mauvaises caractéristiques de sa cousine que la Xiaoxin Pad Pro propose : entre son écran OLED 2K, sa compatibilité Dolby Vision, ses bonnes performances et sa charge rapide, cette tablette est une bonne alternative, surtout qu’elle est plutôt abordable. C’est encore plus le cas actuellement grâce à une promotion de 60 euros.

Les points essentiels de la Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022

Un écran OLED de 11,2 pouces

Compatible Dolby Vision et HDR10+

La charge rapide

Habituellement proposée à 339 euros, la Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022 est désormais affichée à 279 euros chez Cdiscount. Notez qu’il s’agit d’un modèle chinois, mais un chargeur européen est fourni dans la boîte.

Un écran OLED qui cumule les bons points

Tout comme la Lenovo Tab P11 Pro, la Lenovo Xiaoxin Pad Pro de 2022 embarque une dalle OLED de 11,2 pouces, et c’est là l’un de ses gros atouts. Elle ne se contente d’ailleurs pas de proposer des contrastes infinis et de noirs profonds, puisqu’elle offre aussi une définition 2K (2 560 x 1 536 pixels), une compatibilité avec le Dolby Vision et le HDR10+ pour plus de luminosité et une restitution plus fidèle des couleurs et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un maximum de fluidité.

La Xiaoxin Pad Pro est par ailleurs particulièrement agréable à tenir en main avec ses 480 g seulement sur la balance. Sa faible épaisseur et ses tranches plates renforcent cette bonne prise en main et ajoutent même une touche d’élégance par rapport à d’autres tablettes.

Une tablette suffisamment performante

Dans les entrailles de la Xiaoxin Pad Pro 2022, on trouve une puce Snapdragon 870 de Qualcomm, qui apporte des performances très satisfaisantes, que cela soit pour du multitâche ou même pour quelques jeux peu gourmands. Côté son, on peut compter sur quatre haut-parleurs signés JBL et compatibles Dolby Atmos pour un son riche et immersif. Et pour ce qui est de la connectique, la tablette est équipée d’un port USB-C 3,2 Gen 1 ainsi qu’une fente pour une extension de carte microSD jusqu’à 1 To. Il sera par ailleurs possible de connecter un moniteur externe à la tablette pour bénéficier d’une plus large surface de travail. Pratique pour les télétravailleurs.

Enfin, côté autonomie, la Xiaoxin Pad Pro 2022 renferme une batterie de 8 200 mAh, qui devrait, selon la marque, assurer une journée d’utilisation. Le constructeur promet également une charge rapide de 68 W, pour gagner rapidement de l’énergie.

