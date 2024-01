Que diriez-vous de 170 € pour commencer 2024 ? C’est Fortuneo qui offre

Pour attirer les nouveaux clients, Fortuneo Banque, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, offre actuellement jusqu'à 170 euros pour toute première ouverture d'un compte avec une carte bancaire éligible. De quoi démarrer l'année du bon pied.

Pour se démarquer de leurs concurrents et attirer de nouveaux clients dans leurs rangs, les banques en lignes sont nombreuses à proposer des offres de bienvenue. C’est en ce début d’année que Fortuneo a choisi de frapper fort avec jusqu’à 170 euros de prime à l’ouverture d’un compte bancaire avec une carte éligible suivie d’un certain nombre de paiements. Une offre qui n’est pas de refus après les fêtes de fin d’année.

Qu’a-t-on avec un compte chez Fortuneo ?

Une carte gratuite à partir d’un paiement par mois

Un suivi des dépenses en temps réel grâce à leur affichage instantané

Pas de frais sur les paiements et retraits par carte bancaire

Jusqu’au 10 janvier 2024, Fortuneo propose une offre permettant d’obtenir une prime pouvant atteindre 170 euros pour l’ouverture d’un compte. Cette offre est uniquement destinée aux nouveaux clients de la banque en ligne. Lors de l’inscription, il faudra simplement choisir la carte Gold CB Mastercard, un Livret + et renseigner le code FTN0124. Si vous choisissez la Fosfo Mastercard et un Livret +, ce sont 80 euros qui seront offerts.

Une tenue de compte gratuite et peu de frais

Fortuneo Banque est une filiale du groupe Crédit Agricole, ce qui est un vrai atout, puisque ce lien lui permet de proposer des services et compétences que les banques traditionnelles proposent déjà de leur côté. Il faut tout de même savoir que traditionnellement, Fortuneo s’adressait à une clientèle plutôt aisée. Heureusement, l’établissement s’est ouvert à une audience plus large, grâce par exemple à ses offres Fosfo, plus accessibles.

Ouvrir un compte chez Fortuneo a par ailleurs plusieurs avantages : la tenue de compte gratuite, si vous utilisez la carte bancaire au moins une fois par mois, est par exemple un bon point. Si vous n’utilisez pas la carte au moins une fois par mois, les frais peuvent aller de 3 à 5 euros par mois en fonction de la carte choisie. D’ailleurs, les cartes bancaires éligibles dans l’offre présentée ici sont la Fosfo Mastercard, accessible sans conditions de revenu, et la Gold Mastercard, qui nécessite en revanche 1 800 euros de revenus nets mensuels. Quoiqu’il en soit, avec ces deux cartes, il n’y aura aucuns frais sur les paiements et retraits partout dans le monde, ni aucuns frais sur les achats en ligne effectués en devises étrangères.

Une application pratique

Parmi les autres fonctionnalités que propose Fortuneo, on compte également le suivi des dépenses en temps réel, des garanties comme l’assurance annulation/interruption de billets d’avion (pour la Gold Mastercard). On peut aussi profiter d’une application plutôt agréable à utiliser, et qui promet une sécurité rassurante : il est par exemple possible de programmer la déconnexion automatique, en précisant le délai de déconnexion après inactivité, ou de se déconnecter du compte lorsque l’application passe en arrière-plan. Enfin, elle prend également en charge les plateformes Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay et même Fitbit Pay et Garmin.

Comment s’articule l’offre de Fortuneo ?

Lors de votre inscription, vous devrez tout d’abord remplir un formulaire sur le site de la banque. La prime proposée par Fortuneo s’élève tout d’abord à 160 euros pour une première ouverture de compte avec une carte Gold CB Mastercard suivie de cinq paiements réalisés dans un délai de 90 jours maximum après la souscription effective de la carte. La somme sera versée dans les 30 jours après avoir réalisé le 5e paiement. Ensuite, 10 euros seront offerts pour la première ouverture concomitante d’un Livret +. Les nouveaux clients éligibles devront pouvoir justifier de 1 800 euros de revenus nets mensuels pour l’ouverture d’un compte individuel ou compte bancaire joint avec une seule carte.

Si vous choisissez la carte Fosfo Mastercard, la prime sera moins élevée : 70 euros vous seront offerts et 10 euros supplémentaires seront versés une fois le Livret + ouvert. L’avantage ici, c’est que cette carte ne nécessite pas de conditions de revenu ou d’épargne.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les offres que proposent les banques en ligne, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleures banques en ligne.

