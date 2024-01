Dernière chance pour cette puissante barre de son Samsung à -60 % sur Amazon

Les barres de son conçues par Samsung sont généralement des valeurs sûres, notamment pour leur capacité à renforcer l'immersion. C'est ce que promet justement le modèle HW-Q700C, que l'on peut actuellement trouver à 281 euros au lieu de 699 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez booster le son de votre TV et ajouter une dose d’immersion en plus pour vous plonger comme il se doit dans vos séries et films préférés, la meilleure solution reste d’opter pour une barre de son efficace et capable de diffuser un son surround. C’est par exemple le cas de la Samsung HW-Q700C, compatible Dolby Atmos et DTS:X, que l’on peut d’ailleurs trouver à moins de 300 euros grâce à une réduction doublée d’une ODR actuellement.

Les points forts de la Samsung HW-Q700C

Une barre de son sans-fil avec caisson de basse

Compatible Dolby Atmos et DTS:X

Le système Q-Symphony

Affichée à 699 euros sur le site de Samsung, et actuellement proposée à 388 euros, la barre de son Samsung HW-Q700C peut actuellement vous revenir à 281 euros sur Amazon grâce à une ODR de 100 euros valable jusqu’au 9 janvier 2024.

Une immersion garantie

Avec sa longueur de 118 cm, la barre de son Samsung HW-Q700C est plutôt massive. Il faudra donc veiller à posséder un meuble TV suffisamment grand si vous souhaitez la poser dessus et non la fixer au mur. Heureusement, sa hauteur contenue de 46 cm lui évitera d’empiéter sur le bas de votre écran. Une fois bien installée, cette barre de son pourra enfin dévoiler tout son potentiel, et notamment sa capacité à proposer un effet surround très immersif.

Parmi les neuf haut-parleurs que cette Samsung HW-Q700C configurée en 3.1.2 renferme, on compte notamment des haut-parleurs verticaux pour projeter le son vers le plafond et envelopper l’utilisateur. Une spatialisation du son qui devient vraiment meilleure, en somme. Ajoutons également des compatibilités avec les technologies Dolby Atmos, pour un son vaste et immersif, et DTS:X, qui donne au son une dimension plus verticale, lequel peut également se diffuser dans toutes les directions.

D’autres technologies audio pour améliorer l’expérience

La Samsung HW-Q700C s’accompagne par ailleurs de plusieurs technologies audio qui viendront booster le son de vos contenus. On a droit au système Q-Symphony, qui synchronise les haut-parleurs de la barre de son avec ceux d’un TV de Samsung pour une immersion renforcée et une puissance sonore décuplée. La fonction SpaceFit Sound, qui permet à l’appareil de s’adapter à la pièce et d’affiner ses réglages en fonction de la configuration de l’espace, est aussi présente. Mentionnons aussi l’Adaptive Sound, qui analyse l’audio de chaque scène pour optimiser automatiquement le son, ce qui permet notamment d’entendre des voix plus claires même quand le niveau sonore est faible. Les gamers pourront de leur côté profiter d’un mode Jeu immersif.

Enfin, les assistants vocaux Alexa et Google Assistant seront de la partie, de même que Chromecast et AirPlay. Côté connectique, on trouve un port HDMI eARC, un port HDMI CEC, un port USB. La connexion de la barre de son avec le TV se fait en Wi-Fi ou en Bluetooth. D’ailleurs, vous pourrez aussi connecter un smartphone Android avec la barre de son en touchant simplement cette dernière avec votre appareil pour établir la connexion. Pratique pour diffuser ses titres préférés.

