La manette pas chère certifiée par Xbox est encore plus abordable après 44% de réduction

Légère, ergonomique et agréable à utiliser, la manette filaire Nano PowerA conçue avec Xbox est aujourd'hui disponible à seulement 24,99 euros, contre 44,99 euros de base.

On adore les manettes conçues par Xbox, et celles en collaboration avec la marque PowerA sont aussi des références très appréciées. Le modèle Nano reprend tous les atouts des manettes Xbox Series, avec quelques fonctionnalités intéressantes pour les joueurs et les joueuses, et qui aujourd’hui voit son tarif réduit, grâce à cette remise de 44 %.

La manette Nano PowerA pour Xbox Series X/S, c’est quoi ?

Une manette ergonomique, petite et légère

Des boutons programmables

Compatible sur les consoles Xbox et PC Windows

Au lieu d’un prix barré à 44,99 euros, la manette Nano Power A est actuellement remisée à 24,99 euros sur Amazon.

Une manette aux jolies finitions

Comme les manettes Xbox Series, la Nano de PowerA met fortement l’accent sur le confort. Ce modèle revoit ses dimensions qui sont plus petites que la première version, et allège aussi son poids pour rendre plus agréable la prise en main.

Elle offre un bon confort grâce à ses poignées dotées de grips permettant de la garder bien en main pendant le jeu. Notez aussi que cette manette est filaire, vous n’aurez donc pas à surveiller l’autonomie toutes les heures. La connexion filaire obligatoire n’est pas appréciée par tous, mais elle a tout de même ses avantages, comme l’absence de batterie ou de piles qui alourdiraient l’ensemble. On trouve même une prise stéréo 3,5 mm et d’une touche d’accès rapide aux réglages du casque et à la désactivation du micro.

Une expérience de jeu personnalisée

Pour son tarif, elle propose des options de personnalisation intéressantes. À l’arrière, elle dispose de deux boutons de jeu avancés personnalisables, et qui peuvent être programmé à tout moment, même en plein jeu. Elle se compose également de moteurs à double vibration qui renforcent l’immersion en jeu, grâce à un retour tactile de qualité. Concernant ses compatibilités, la manette de PowerA fonctionne avec les Xbox Series X et S, mais aussi avec la Xbox One, et sur PC Windows.

Si vous voulez un contrôleur plus polyvalent pour joueur sur divers supports, nous vous conseillons vivement d’aller faire un tour du côté de notre guide d’achat des meilleures manettes pour smartphone en 2024

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.