Xbox dévoile de nouvelles manettes… filaires

En partenariat avec 8Bitdo, PowerA et OtterBox, Xbox lance une nouvelle collection de manettes aux couleurs pastel très printanières. Si elles reprennent tous les atouts des manettes Xbox Series, elles ajoutent une originalité : elles sont filaires.

C’est le printemps ! Pour apporter « joie et fantaisie », Xbox a dévoilé une nouvelle collection de manettes aux tons pastel.

Du rose au jaune en passant par le vert très clair et le bicolore, les manettes reprennent les codes de celles des Xbox Series avec les trois boutons de fonction dont le bouton Partage et quelques ajouts notables.

Pour aller plus loin

Xbox dévoile une manette inédite aux reflets irisés

Et pour cause, cette nouvelle gamme printanière a été conçue en collaboration avec PowerA, OtterBox, et 8BitDo, pour Xbox et PC. Mais avec un point commun : elles sont toutes filaires.

PowerA, la manette pour Xbox Series personnalisable

On trouve tout d’abord les manettes optimisées PowerA pour Xbox Series X|S. Elles reprennent le design global du Xbox Series Controller, la croix multidirectionnelle quatre positions seulement, et y ajoutent au dos deux boutons de jeu avancés et personnalisables. Vous pouvez même les programmer à tout moment, même en plein jeu.

La manette PowerA dispose aussi d’une prise stéréo 3,5 mm face au joueur et d’une touche d’accès rapide aux réglages du casque et à la désactivation du micro. Compatible Xbox One, Xbox Series et PC Windows, elle se raccorde à votre console grâce à un fil de 3 m, de quoi laisser un peu de liberté.

Disponible en Lavender Swirl (lavande), Pink Lemonade (dégradé jaune-rose) et Cotton Candy Blue (turquoise) en France seulement. Aux États-Unis, il existe une version violette (Purple Camo) et en dégradé violet-bleu (Pastel Dream).

Prix : 49 euros sur le site Microsoft Store et chez d’autres revendeurs.

Du rose pastel tout mimi chez 8BitDo

Spécialiste des mini-manettes, 8BItDo mise une fois de plus sur une manette plus menue que le Xbox Series Controller. En rose pastel, elle redessine le positionnement des boutons. Elle embarque deux boutons programmables au dos. Vous pourrez les personnaliser grâce au logiciel 8BitDo Ultimate (sur Xbox Series, Xbox One, Windows 10, Android et iOS) qui permet aussi de personnaliser le mappage des boutons, la sensibilité du stick et des déclencheurs, d’ajuster les vibrations et bien d’autres choses.

Car vous pourrez créer plusieurs profils de jeu et basculer de l’un à l’autre grâce au bouton de profil disponible. Un bouton embarqué permet de couper le micro facilement, et il est possible de brancher directement un casque. Elle fonctionne avec les consoles et les PC.

Malheureusement, la 8BitDo Ultimate Wired Controller n’est pas encore vendue en France. Elle débute sur le marché américain et quelques autres à 45 dollars (environ 41 euros HT).

Une coque de protection interchangeable

De même, la coque de manette d’OtterBox ne pourra pas être achetée en France pour le moment. Cette protection composée d’une coque transparente pailletée et de grips pour manettes Xbox Series se lance pour le moment en Amérique du Nord et dans quelques pays pour 40 dollars.

Ce pack Easy Grip Controller Shell compte deux jeux de grips, en violet et rose à chaque fois. Ce sont les formes de grips qui diffèrent. De quoi assurer une belle protection à votre manette sans perdre les sensations.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.