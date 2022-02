Xbox Series X | S : la manette a le droit à une nouvelle option bien pratique

Si vous n'aimez pas le bouton Share de la manette Xbox, Microsoft a prévu quelques alternatives.

La manette Xbox a très peu évolué en passant de la Xbox One aux Xbox Series. L’un des changements les plus importants et mis en avant par Microsoft est l’ajout d’un bouton de partage au milieu de la manette. Il permet de rapidement prendre une capture d’écran ou d’enregistrer une séquence vidéo. Ici, la firme s’est clairement inspirée d’un ajout qui avait convaincu sur la DualShock 4 de la PS4, puis sur les Joy-con de la Nintendo Switch.

Malheureusement, la fonction de partage sur Xbox connait encore de nombreuses limites que Microsoft tarde à rectifier. Notamment la durée des enregistrements vidéo qui est très limitée. En attendant, Microsoft propose une autre amélioration, inattendue, pour les manettes Xbox Series X ou Series S.

L’application Accessoires Xbox qui permet de configurer la manette a été revue dans le programme Insider. Si vous êtes Xbox Insider dans la boucle Alpha, vous pouvez désormais reconfigurer la fonction de la touche partage.

Out today to Xbox Alpha Insiders: You can now use the Xbox Accessories app to map your Xbox Series X|S controller's Share button (press, hold, and double-tap) to a wide range of custom actions, including Quick Settings and accessibility options. pic.twitter.com/SgKI1qE5KN

— Eden Marie (@neonepiphany) February 7, 2022