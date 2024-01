Le nec plus ultra des aspirateurs robots est à moitié prix chez la marque Ecovacs

Pour vous faire oublier la corvée de passer l'aspirateur, Ecovacs conçoit le Deebot X1 e Omni, un appareil performant aux fonctionnalités complètes. S'il fallait débourser plus de 1 000 euros pour en profiter, aujourd'hui il revient à moins de 650 euros.

Miser sur un robot aspirateur est toujours la meilleure solution pour en finir rapidement avec les saletés au sol, et ce, sans effort. Des marques viennent jusqu’à suréquiper leur appareil, pour que vous n’ayez plus à bouger le petit doigt. C’est le cas d’Ecovacs avac sa gamme X1, et son modèle e Omni. Ce dernier s’équipe d’un système de serpillières rotatives, d’une caméra et d’un télémètre pour se repérer dans l’environnement et sans oublier une station autonettoyante. Toutes ces fonctionnalités ont un coût, mais grâce à cette offre sur Cdiscount, l’aspirateur robot perd 850 euros de son prix.

L’Ecovacs Deebot X1 e Omni en résumé

Un aspirateur puissant doté de 2 serpillères rotatives

Une station auto-nettoyante

Une cartographie efficace pour bien se repérer

Habituellement vendu à 1 499 euros, l’aspirateur robot Deebot X1 e Omni d’Ecovacs s’affiche en ce moment en promotion à 649 euros sur Amazon.

La saleté accumulée fait place à la propreté

Le Deebot X1e Omni a beau être version allégée du modèle plus premium X1 Omni, il compte un bon nombre de points communs avec son grand frère. En plus d’aspirer à une bonne puissance (5 000 Pa) à l’aide de deux brosses latérales, il se charge aussi de laver le sol. Il est équipé de deux serpillières rotatives effectuant pas moins de 180 tours par minute pour venir à bout des tâches les plus incrustées.

Comme le modèle plus haut de gamme, il peut compter sur un système de vidage automatique de la poussière. Avec sa capacité de 3 litres, il peut contenir en moyenne 60 jours de saleté. Les serpillières sont, elles aussi, automatiquement nettoyées lorsque le robot rentre à sa base. Celle-ci dispose d’ailleurs de deux bacs de 4 litres chacun, l’un pour l’eau propre et l’autre pour l’eau sale. À la différence de son grand frère, le modèle X1e doit passer à la base pour mouiller les serpillières, car il ne possède pas de réservoir d’eau.

Un aspirateur précis qui sait se repérer

Ce qu’on apprécie surtout de cet appareil, c’est sa capacité à bien se repérer dans son environnement. Grâce à sa technologie AIVI 3.0 et sa caméra, l’aspirateur robot établis une carte et se déplace intelligemment, repère les objets sur son chemin, les identifie (meuble, chaussure, câble, tapis…), puis les évite. Depuis l’application, vous allez pouvoir choisir le parcours de votre aspirateur robot, cibler des zones à nettoyer ou même en interdire.

La marque développe son propre assistant vocal. Il suffit de dire simplement “Ok Yiko” pour demander à votre aspirateur de nettoyer une pièce en particulier ou bien encore de lui demander de retourner à la base. Mais si vous préférez Google Assistant ou Alexa, sachez que les deux sont toujours de la partie. Pour finir sur l’autonomie, Ecovacs promet 260 minutes avant de nécessiter un retour au socle. Quant au réservoir de 4 litres d’eau propre, il garantit le nettoyage d’une surface maximale de 400 ㎡, idéal pour les maisons à plusieurs étages ou pour les grands appartements.

