317 € au lieu de 879 € : une grosse offre des soldes pour la Galaxy Tab S8 de Samsung

Les prix des références tech sont en baisse dès le début des soldes d'hivers et c'est le cas de la Samsung Galaxy Tab S8 qui voit son tarif fondre comme neige au soleil en passant de 879 euros à 317 euros seulement chez Boulanger.

Le marché des tablettes reprend du poil de la bête, drivé notamment par le haut de gamme qui pourrait presque singer celui des PC portables. Il faut dire que les modèles les plus premium ont de bons arguments et c’est particulièrement le cas de la Samsung Galaxy Tab S8 qui, même si distancé depuis par sa petite sœur, reste tout de même une excellente tablette, surtout à son prix proposé pendant les soldes d’hiver avec pas moins de 500 euros de réduction sur son prix de lancement.

La Galaxy Tab S8 propose …

Un écran de 11 pouces rafraichi à 120 Hz

Une puissante puce : Snapdragon 8 Gen 1

Une autonomie solide

Commercialisée de base à 879 euros puis en baisse jusqu’à 529 euros durant ce dernier mois, la Samsung Galaxy Tab S8 (128 Go) est aujourd’hui à son prix le plus bas jamais constaté : 317,40 euros chez Boulanger.

Boulanger propose également un pack avec une Samsung Galaxy Tab S8+ à 769 euros au lieu de 1099.

Un tablette convaincante, malgré quelques concessions

Aux côtés de la Tab S8 Plus et Ultra, on à la Galaxy Tab S8. Cette ardoise propose des finitions aussi soignées, mais se contente d’un écran IPS classique en 11 pouces. Elle propose cependant une définition de 2 560 x 1 600 pixels, ainsi qu’un taux de rafraichissement de 120 Hz. Sa façade arrière accueille toujours un système aimanté dédié au stylet S Pen qui est d’ailleurs fourni dans la boîte.

La Tab S8 loge aussi dans ses entrailles un SoC Snapdragon 8 Gen 1 et sa batterie de 8 000 mAh est capable de faire tenir la tablette une journée et demie en utilisation classique, en passant de la vidéo, au jeu et à la navigation sur le Web, voire plus selon votre utilisation. Et grâce au chargeur 45 W, la Galaxy Tab S8 se recharge très rapidement.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

