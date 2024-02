Amazon propose la meilleure offres des soldes pour le Samsung Galaxy S23 FE

Lancé début décembre, le Samsung Galaxy S23 FE est censé apporter une expérience haut de gamme tout en restant plus abordable que les autres modèles S23. Si ce smartphone récent vous tente, sachez que grâce aux soldes d'hiver, on peut le trouver à 573 euros au lieu de 699 euros sur Amazon.

Alors que la gamme Samsung Galaxy S24 s’apprête à arriver sur le marché, la marque sud-coréenne a choisi le mois de décembre dernier pour lancer son nouveau Samsung Galaxy S23 FE. Un « Fan Edition » qui, comme les autres modèles de la marque portant ce sigle, offre en théorie une expérience premium pour un prix assez contenu par rapport aux autres smartphones de la gamme S23. Malgré quelques signes de faiblesse, ce Galaxy S23 FE se montre convaincant sur bien de points. C’est quand même pendant les soldes d’hiver que son rapport qualité/prix devient vraiment intéressant, et ce, grâce à une réduction de 126 euros.

Les points essentiels du Samsung Galaxy S23 FE

Un bel écran Amoled de 6,4 pouces

Une bonne qualité photo

Android 14 (One UI 6) est de la partie

Initialement affiché à 699 euros, le Samsung Galaxy S23 FE (128 Go) est désormais à 573 euros sur Amazon. Le modèle 256 Go est quant à lui proposé à 634 euros au lieu de 759 euros.

En quoi le Samsung Galaxy S23 FE vaut le détour ?

Le Samsung Galaxy S23 FE ressemble naturellement aux Galaxy S23 et Galaxy S23 Plus, il s’en éloigne tout de même côté confort en main, puisqu’il est plus épais, et donc un peu plus lourd, ce qui est un peu dommage. Mais le smartphone coréen remonte la pente avec son aspect bien premium, avec ses tranches en aluminium et ses trois capteurs bien isolés les uns des autres. N’oublions pas aussi son très bel écran Amoled Full HD+ de 6,4 pouces, capable d’afficher une large palette de couleurs et d’offrir une belle luminosité. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz offre également une excellente fluidité.

Côté logiciel, le S23 FE a le net avantage d’avoir été lancé directement sous Android 14 avec l’interface Samsung One UI 6 et son interface riche en nouveautés. Il est même assuré d’aller jusqu’à Android 18. Côté photo, le S23 FE est doté d’un capteur grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif x3 de 8 Mpx. Le capteur principal a su nous séduire par son piqué agréable et sa saturation qui embellit le réel, et le zoom x3 s’est montré plutôt efficace. Enfin, la puce Exynos 2200, un peu datée, propose de bonnes performances, mais pourrait souffrir sur les tâches les plus exigeantes. L’autonomie est de son côté plutôt satisfaisante avec une journée d’utilisation garantie sur une charge. Comptez environ 1h pour une recharge complète avec un bloc de 30 W.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S23 FE.

