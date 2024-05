Ce pack Philips Hue à -46% a tout ce qu’il faut pour bien démarrer dans la domotique

Rue du Commerce propose un pack qui pourrait bien vous aider à entamer une installation domotique à prix réduit. Ce pack comprend trois ampoules connectées, une lampe portative et un pont de connexion, le tout pour moins de 130 euros.

Pour se lancer dans la domotique, et plus particulièrement dans l’installation de lumière connectée, Philips Hue est la référence en matière d’ampoules connectées sur le marché. L’installation se fait facilement et l’usage est intuitif. Généralement très coûteuses, il n’est pas rare de tomber sur de belles affaires, comme c’est le cas aujourd’hui, avec ce pack bénéficiant de 115 euros de réduction.

Les avantages de ce pack Philips Hue

Un kit complet et facile à installer

3 ampoules connectées + 1 portative

L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

De base à 239,99 euros, le pack Philips Hue Go + 3 ampoules connectées White & Color Ambiance + pont de connexion est en ce moment proposé à 129,99 euros sur le site Rue du Commerce.

Qu’est-ce qu’on retrouve dans ce pack Philips Hue ?

Dans ce pack, on découvre une Hue Go. Une lampe LED en forme de bol disposant d’une batterie qui lui confère une autonomie de 3 heures. Elle permet de combler le manque de lumière lors de vos soirées, ou bien pour apporter une ambiance romantique à votre dîner en chandelle. Un bouton situé à l’arrière permet de changer les effets de lumières déjà prédéfini. Ces modes permettent de créer une ambiance selon le moment, par exemple lors de votre lecture, la lumière sera assez forte pour vous permettre de lire ou bien, si vous faites de la méditation, l’intensité de la lumière sera plus faible. Tous ces modes sont disponibles sans l’application Philips Hue.

À côté de ça, vous avez trois ampoules connectées White & Color E27 qui s’illuminent dans pas moins de 16 millions de nuances colorées pour créer une ambiance personnalisée et harmonieuse dans votre salon. Tout comme la Hue Go, il est possible de régler l’intensité et la couleur des ampoules directement depuis l’application. Ainsi, vous pouvez les contrôler à distance, depuis votre smartphone. L’appli est bien pensée, facile à appréhender et, où il est possible de programmer l’allumage ou l’extinction des lumières connectées, ou simuler une présence en les allumant même lorsque vous n’êtes pas chez vous. Enfin, les assistants Google Assistant, Amazon Alexa et Siri sont de la partie pour vous faciliter la tâche et contrôler vos lumières à la voix.

Quant à l’installation, elle se fait simplement puisqu’il suffit de connecter le pont de connexion à une prise secteur.

Afin de découvrir les meilleurs produits pour commencer une installation domotique, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide dédié à l’univers Philips Hue.

