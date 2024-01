Asus Zenfone 10 : ce smartphone premium compact est de retour à un super prix pour les soldes

La série Zenfone d'Asus a prouvé de nombreuses fois qu'elle avait l'étoffe des grands smartphones malgré leurs tailles réduites. La dixième itération ne fait pas dans la dentelle et son prix devient enfin intéressant en passant de 849 à 699 euros sur Amazon pendant les soldes.

Vous cherchez un smartphone polyvalent, simple et surtout compact, alors il n’y a pas 36 solutions, le Zenfone 10 d’Asus est sans doute la meilleure pioche. À l’heure où les téléphones intelligents font souvent au moins 6,4 pouces, le Zenfone 10 fanfaronne avec sa petite dalle de 5,9 pouces tout en proposant des performances parmi les meilleures du marché actuel. Son prix est en baisse pendant les soldes d’hiver 2024 et passe sous les 700 euros sur Amazon.

Les points forts du Zenfone 10 d’Asus

Un format compact, une prise en main parfaite

Des performances au top

Une très bonne autonomie

Pour les soldes d’hivers 2024, au lieu de 849 euros habituellement, le Zenfone 10 d’Asus en coloris vert avec 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion sur Amazon à 699 euros.

au meilleur prix ? Où acheter L' Asus Zenfone 10 au meilleur prix ?

L’un des meilleurs smartphones compact sous Android

Avec son Zenfone 10, Asus se démarque de la concurrence en proposant un smartphone haut de gamme presque sans compromis dans un tout petit format. Son écran est d’excellente qualité, puisque OLED avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement jusqu’à à 144 Hz, tout en mesurant seulement 5,9 pouces.

Pour le reste de la fiche technique, là encore Asus n’a pas fait dans la mesure puisque le Zenfone 10 embarque le puissant Snapdragon 8 Gen 2 avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Autant dire qu’on est largement au niveau des meilleurs flagship du marché.

La partie photo n’est pas non plus en reste avec un double appareil photo 50 + 13 mégapixels efficace dont le capteur principal est pensé comme un « Gimbal » avec une bonne stabilisation optique pour les vidéos. Enfin, la batterie de 4300 mAh est compatible charge rapide (30 W) et offre une autonomie très confortable.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Asus Zenfone 10.

