HTC Vive Flow : ces lunettes VR conçues pour le bien-être est soldée à -50 %

Présenté il y a deux ans, le HTC Vive Flow est une paire de lunettes VR qui vient bousculer un marché encore trop cloisonné. Nous ne sommes plus sur un casque envahissant mais sur un appareil de moins de 200 grammes qui, s'il s'avère limité dans ses fonctionnalités, dévoile un potentiel énorme et laisse entrevoir une évolution intéressante du marché de la VR. Pendant les soldes, le HTC Vive Flow est à 274,99 euros au lieu de 549,99 euros chez la Fnac.

Alors que les casques VR sont considérés comme étant un marché de niche, HTC tente de changer la donne avec le Vive Flow. On ne parle plus d’un casque encombrant mais plutôt d’une paire de lunettes VR, plus agréable à porter car beaucoup plus légère qu’un PS VR2 ou un Oculus Quest 2. En revanche, son prix élevé ne fait pas partie de ses points forts, mais les soldes d’hiver y remédient temporairement car le HTC Vive Flow est actuellement disponible avec une réduction de 50 % chez la Fnac.

Le HTC Vive Flow en quelques mots

Le plus petit et le plus léger des casques VR

Un usage orienté vers le bien-être et la méditation

Un écran en définition 3.2K et un son spatialisé

Au lieu de 549,99 euros habituellement, le HTC Vive Flow est maintenant disponible en promotion à 274,99 euros chez la Fnac.

Des lunettes VR pas comme les autres

189, c’est le poids en grammes du HTC Vive Flow qui remporte la palme de l’appareil VR le plus léger du marché. Par comparaison, un casque VR pèse entre 600 et 800 grammes, ce qui finit par peser sur les cervicales au bout d’un moment. À l’intérieur, ces lunettes se dotent de deux écrans LCD de 2,1 pouces d’une définition de 1 600 x 1 600 pixels par œil, soit une résolution combinée de 3.2K. Rajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 75 Hz, un champ de vision de 100° et un son spatialisé pour une excellente immersion dans tous les usages.

Pour ce qui est de l’utilisation, le HTC Vive Flow ne détecte pas les mouvements des mains et n’est pas livré avec des manettes, alors comment s’en servir ? Avec son smartphone tout simplement, il est possible de diffuser dans le HTC Vive Flow ce qui est affiché à l’écran via MirrorCast. Les lunettes intègrent déjà plusieurs applications et si leur usage n’est pas orienté vers le gaming, on lui trouve d’autres fonctions comme le visionnage d’une série Netflix, des exercices pour son bien-être ou même lancer certaines applications pour travailler.

