Ce kit de panneaux solaires en solde est parfait pour faire des économies d’énergie

Si vous souhaitez miser sur l'énergie solaire mais que vous êtes encore novice en la matière, le kit Beem Energy pourrait bien vous convenir. Pensé pour le grand public, cette station solaire est très pratique, et la bonne nouvelle, c'est qu'il est bien soldé : Boulanger le propose à 629 euros au lieu de 699 euros.

Pouvoir produire sa propre énergie électrique permet de faire de belles économies en plus d’être vraiment autonome. Pour cela, les stations solaires Plug & Play sont idéales puisqu’elles permettent de produire de l’énergie au quotidien et de l’injecter dans le circuit domestique en passant par une simple prise, tout en étant très faciles à installer. C’est notamment le cas de la station Beem Energy, qui fait partie de nos références favorites et qui bénéficie en plus d’une promotion de 10 % pendant les soldes d’hiver.

Ce qu’offre le kit de panneaux solaires Beem Energy

Une installation facile

Une application ludique et pratique

Une bonne production d’énergie

Initialement affiché à 699 euros, le kit Beem Energy est désormais proposé à 629 euros chez Boulanger.

En quoi le kit Beem Energy est-il intéressant ?

Les panneaux solaires monocristallins signés Beem sont d’abord particulièrement esthétiques avec leur design floral, qui permet d’ailleurs une installation plus discrète que d’autres panneaux plus classiques. Chacun de ces panneaux offre une puissance nominale de 105 Wc, pour un total de 420 Wc. Ils peuvent être fixés à un mur ou même sur un garde-corps de balcon ou de terrasse. L’installation est assez facile puisque les panneaux se clipsent en toute simplicité sur le support. Le câble qui relie le kit à une prise mesure quant à lui 10 mètres, ce qui est très pratique.

Une fois la station installée, place à l’installation réseau, qui est simple mais un peu délicate étant donné que la prise, certifiée IP65 d’ailleurs, intégrée au câble a une portée Wi-Fi limitée. Il ne faudra pas dépasser une distance de cinq à huit mètres de votre box. Concernant l’application Beem Energy, elle se montre très ludique et pratique avec l’affichage de la production totale par mois, mais aussi de conseils pour améliorer son efficacité énergétique. Elle propose même quelques défis pour produire plus. Pour ce qui est de la production d’énergie en elle-même, nous avons produit en été au mieux 1 500 watts par jour, avec une moyenne plus proche de 800 à 1000 watts sur l’ensemble de la saison. Par temps nuageux, comptez sur 300 à 400 watts.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.