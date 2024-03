499 € au lieu de 899 € : en voilà une belle promo pour le Samsung Galaxy Book 3

Pour trouver un bon laptop à un bon prix, on a trouvé le bon plan idéal. Le Samsung Galaxy Book 3 doté d'un processeur Intel Core i5 de dernière génération est actuellement en promotion à 499 euros chez Boulanger, au lieu de 899 euros de base.

Même si le Samsung Galaxy Book 3 est le plus abordable de la série, ce PC portable propose une fiche technique équilibrée avec un prix plus accessible. Le modèle avec processeur i5 de 13ᵉ génération assure de bonnes performances au quotidien et coûte 400 euros de moins aujourd’hui.

Les avantages du Samsung Galaxy Book 3

Un laptop fin et léger avec un écran FHD

Un Intel Core i5 de 13ᵉ génération avec 8 Go de RAM

Une autonomie solide

Au lieu de 899 euros habituellement, le Samsung Galaxy Book 3 se négocie aujourd’hui à seulement 499 euros chez Boulanger.

Pourquoi le Galaxy Book 3 est un super deal ?

Le Samsung Galaxy Book 3 affiche de jolies finitions et un design ultrafin (seulement 1,6 kg). Sa connectique n’est pas négligée pour autant, avec un port HDMI, un lecteur de carte microSD, deux ports USB-A 3.2 ainsi qu’une prise jack 3,5 mm et de deux ports USB-C pour connecter divers périphériques. En plus d’être léger, c’est un bon compagnon de travail, puisqu’il est capable de tenir 14 heures en lecture vidéo. C’est plutôt confortable, et on a même droit à une charge de 65 W.

Il a beau se contenter d’une dalle LCD avec une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) limité à 60 Hz sur 15,6 pouces, elle convient pour la productivité. Elle laisse la possibilité d’ouvrir plusieurs onglets et de les garder lisibles. Et avec son processeur i5-1335U couplé à 8 Go de RAM, le Galaxy Book 3 est efficace pour accomplir les tâches bureautiques et faire du multitâche. Sa puce graphique intégrée Intel Iris Xe l’autorise même à s’adonner à certaines tâches graphiques comme le montage et la retouche photo.

N’hésitez pas à lire notre prise en main sur le Samsung Galaxy Book 3.

Afin de comparer le Samsung Galaxy Book 3 avec d’autres modèles que nous recommandons tout aussi chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables en 2024.

