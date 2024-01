65 € au lieu de 199 € : prix en forte baisse pour la Xiaomi Watch S1 Active lors des soldes

La Xiaomi Watch S1 Active est une montre connectée qui propose de nombreuses fonctionnalités de santé et un suivi sportif complet. Elle est en plus bien moins chère qu'à son lancement : pendant ces soldes d'hiver, on peut la trouver à 65,60 euros cher E.Leclerc au lieu de 199 euros.

La Xiaomi Watch S1 Active est la version plus axée sur le sport de la Xiaomi Watch S1. Complète et endurante, elle est capable de soutenir les sportifs dans leurs entraînements. Mais ce qui lui permet de faire réellement la différence parmi ses concurrentes, c’est bel et bien son prix contenu grâce aux soldes d’hiver. Actuellement, vous pourrez ainsi la trouver à moins de 70 euros.

Les points forts de la Xiaomi Watch S1 Active

Une dalle AMOLED de 1,43 pouce

Un suivi efficace du sport

Une bonne autonomie

Lancée à 199 euros, la Xiaomi Watch S1 Active est désormais proposée à 65,60 euros chez E.Leclerc.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xiaomi Watch S1 Active. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Watch S1 Active au meilleur prix ?

En quoi la Xiaomi Watch S1 Active est-elle intéressante ?

La Xiaomi Watch S1 Active marque déjà des points avec son design sportif composé d’un bracelet en silicone confortable et d’un cadran robuste. Le tout ne pèse que 36 g. On y trouve également une dalle AMOLED de 1,43 pouce. Côté autonomie, la montre peut tenir durant 5 à 7 jours avec une utilisation intense, mais avec un usage plus modéré, on peut grimper jusqu’à 12 jours, selon la marque. Mais le principal atout de la Xiaomi Watch S1 Active reste, évidemment, son suivi complet des activités sportives.

Elle est d’abord capable de prendre en charge 117 modes d’entraînement, avec 19 modes d’entraînement professionnels comme le HIIT et le vélo elliptique. Un GPS double-bande est aussi présent. Des données précises peuvent aussi être calculées lors des entraînements de course à pied, de cyclisme ou encore de natation (oui, la montre est étanche jusqu’à 50 mètres !), et seront visibles sur l’application Mi Wear. La Xiaomi Watch S1 Active peut aussi nous permettre de garder un œil sur notre santé puisqu’elle embarque plusieurs capteurs. Elle est ainsi apte à mesurer notre rythme cardiaque ainsi que la saturation en oxygène dans le sang (SpO2), de même que le niveau de stress ou encore la qualité du sommeil. Enfin, la montre peut aussi permettre de répondre à des appels grâce au Bluetooth et intègre Alexa pour les commandes vocales.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2024 ?

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.